Фильм «Святой Архипелаг» выходит в российский прокат

Документальный фильм «Святой Архипелаг» будет показан на больших экранах с 8 марта более чем в 100 городах России. К этому событию приурочен выход в сети нового тизера фильма.

Картина «Святой Архипелаг» затрагивает глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви. Это масштабное повествование о жизни Соловецкой обители. Что есть духовная жизнь человека? Что есть религиозная традиция и какое отражение она находит в современном мире? Как вера в Бога влияет на жизнь людей? Беседы с монахами составляют содержательную часть фильма. Здесь мы найдем серьезные размышления и ответы на вопросы, важные для каждого человека. Содержание картины находится в гармонии с удивительными по красоте и масштабу съёмками. Фильм снят для большого экрана в формате 6К.

Премьера фильма состоялась в рамках 44-го ММКФ, где он стал лучшим документальным фильмом и получил приз «Серебряный Святой Георгий». За пять месяцев картина получила признание киноэкспертов и собрала 15 российских и международных наград, среди которых гран-при XXVII Международного фестиваля «Радонеж», первая премия «За лучшее документальное кино» XIX Международного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», приз за операторское мастерство 33-го фестиваля документального кино «Россия» и множество других. В январе кинолента получила первую международную награду — Главный приз Serbian International Monthly Film Carnival.

Сергей Дебижев является режиссером и сценаристом большого числа кинокартин, признанных широкой аудиторией. Его фильм «Последний рыцарь империи» был номинирован на премию «Ника» за лучший неигровой фильм, а кинокартина «Крым небесный» стала номинантом на лучший документальный фильм на ММКФ 2020.

Сергей Дебижев, автор фильма:

– Успех фильма «Святой Архипелаг» можно объяснить, разве что, божественным вмешательством. За всю историю, главного в нашей стране кинофорума, впервые русская неигровая картина получила приз на ММКФ. На основных кинофестивалях 2022 года, фильм получил рекордное количество наград. Приятно, что киноведы и кинокритики также присудили нам главный приз. Все фестивальные показы проходили при переполненных залах. Да, мы понимаем, в нашем фильме есть все: глубокие темы, мудрые советы, сакральные смыслы, масштабные съемки, мировой уровень качества изображения. Однако, как мне кажется, нарастающий лавинообразно интерес к картине говорит о том, что люди истосковались по кино, которое обращается не к инстинктам, а к душе и сердцу человека. «Святой Архипелаг» — фильм документальный, но его художественная сторона сделана настолько ярко и выразительно, что это переводит его в какое-то новое качество, новое осмысление реальности как божественного творения.

Майя Манерова, управляющий партнер кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про»:

– В рамках премьерных показов мы увидели большой отклик аудитории – многие обращались с вопросом, когда можно будет посмотреть фильм в кино. Это неудивительно, ведь кинокартина затрагивает духовные и исторические аспекты, близкие или хотя бы отдаленно знакомые каждому человеку в нашей стране. В наших планах показать «Святой Архипелаг» более чем в 100 городах России. Нам важно передать зрителю всю полноту атмосферы уникального во всех смыслах Соловецкого Архипелага. Это, на мой взгляд, возможно только при просмотре фильма на больших экранах.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.