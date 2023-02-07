Фильм «Святой Архипелаг» выходит в российский прокат

Документальный фильм «Святой Архипелаг» будет показан на больших экранах с 8 марта более чем в 100 городах России. К этому событию приурочен выход в сети нового тизера фильма.
Картина «Святой Архипелаг» затрагивает глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви. Это масштабное повествование о жизни Соловецкой обители. Что есть духовная жизнь человека? Что есть религиозная традиция и какое отражение она находит в современном мире? Как вера в Бога влияет на жизнь людей? Беседы с монахами составляют содержательную часть фильма. Здесь мы найдем серьезные размышления и ответы на вопросы, важные для каждого человека. Содержание картины находится в гармонии с удивительными по красоте и масштабу съёмками. Фильм снят для большого экрана в формате 6К.
Премьера фильма состоялась в рамках 44-го ММКФ, где он стал лучшим документальным фильмом и получил приз «Серебряный Святой Георгий». За пять месяцев картина получила признание киноэкспертов и собрала 15 российских и международных наград, среди которых гран-при XXVII Международного фестиваля «Радонеж», первая премия «За лучшее документальное кино» XIX Международного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», приз за операторское мастерство 33-го фестиваля документального кино «Россия» и множество других. В январе кинолента получила первую международную награду — Главный приз Serbian International Monthly Film Carnival.
Сергей Дебижев является режиссером и сценаристом большого числа кинокартин, признанных широкой аудиторией. Его фильм «Последний рыцарь империи» был номинирован на премию «Ника» за лучший неигровой фильм, а кинокартина «Крым небесный» стала номинантом на лучший документальный фильм на ММКФ 2020.
Сергей Дебижев, автор фильма:
– Успех фильма «Святой Архипелаг» можно объяснить, разве что, божественным вмешательством. За всю историю, главного в нашей стране кинофорума, впервые русская неигровая картина получила приз на ММКФ. На основных кинофестивалях 2022 года, фильм получил рекордное количество наград. Приятно, что киноведы и кинокритики также присудили нам главный приз. Все фестивальные показы проходили при переполненных залах. Да, мы понимаем, в нашем фильме есть все: глубокие темы, мудрые советы, сакральные смыслы, масштабные съемки, мировой уровень качества изображения. Однако, как мне кажется, нарастающий лавинообразно интерес к картине говорит о том, что люди истосковались по кино, которое обращается не к инстинктам, а к душе и сердцу человека. «Святой Архипелаг» — фильм документальный, но его художественная сторона сделана настолько ярко и выразительно, что это переводит его в какое-то новое качество, новое осмысление реальности как божественного творения.
Майя Манерова, управляющий партнер кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про»:
– В рамках премьерных показов мы увидели большой отклик аудитории – многие обращались с вопросом, когда можно будет посмотреть фильм в кино. Это неудивительно, ведь кинокартина затрагивает духовные и исторические аспекты, близкие или хотя бы отдаленно знакомые каждому человеку в нашей стране. В наших планах показать «Святой Архипелаг» более чем в 100 городах России. Нам важно передать зрителю всю полноту атмосферы уникального во всех смыслах Соловецкого Архипелага. Это, на мой взгляд, возможно только при просмотре фильма на больших экранах.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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