«Охотники за привидениями» и другие эксклюзивные показы июня от «Настрой кино!»

«Настрой кино!» представляет лучшие фильмы, которые будут показаны впервые на канале «Кинопремьера» в июне 2022 года.

8 июня — «Охотники за привидениями: Наследники». Продолжение легендарной франшизы режиссера Айвана Райтмана о борцах с паранормальным злом. Спустя 30 с лишним лет протонные бластеры попадают к внукам одного из Охотников. Режиссером нового фильма стал Джейсон Райтман — сын создателя оригинального фильма и обладатель премии «Золотой глобус». В главных ролях — Пол Радд («Человек-муравей») и Финн Вулфхард («Оно», сериал «Очень странные дела»).

15 июня — «Непослушник». Отечественная комедия о циничном блогере, который решает снять очередной пранк в церкви. В главной роли — Виктор Хориняк («Мистер Нокаут», трилогия «Последний богатырь»). Также в ролях: Таисия Вилкова («Доктор Лиза»), Аглая Тарасова («Лёд»), Сергей Селин (сериал «Убойная сила»), Юрий Кузнецов («Брат»).

22 июня — «Обитель зла: Раккун-Сити». Перезапуск масштабной хоррор-франшизы по мотивам одноименной культовой компьютерной игры о нашествии зомби. Главная героиня в исполнении Каи Скоделарио (сериал «Молокососы», «Бегущий в лабиринте», «Капкан») возвращается в город детства, где сталкивается с ужасающими последствиями экспериментов корпорации Umbrella.



29 июня — «Вестсайдская история». Трагическая история любви от великого режиссера Стивена Спилберга («Список Шиндлера», «Парк Юрского периода»). Киноадаптация знаменитого бродвейского мюзикла о влюбленных из враждующих преступных кланов выиграла «Оскар» за лучшую женская роль второго плана.

Смотрите в июне каждую среду в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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