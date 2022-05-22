СЕРБИЯ (БЕЛГРАД): Российские фильмы принимают участие в ХХII международном смотре археологического фильма

В настоящее время, в атриуме Народного музея состоится XXII международный смотр археологического фильма. В программе принимают участие 30 фильмов из 9 стран: Италии, Хорватии, России, Германии, Бельгии, Испании, Греции, Ирана и Сербии.

Археология и смежные дисциплины, новинки в науке, новости и репортажно-образовательные фильмы в тематическом разнообразии смотра. Выдающиеся достижения цивилизаций прошлого, культурное наследие народов позволит зрителям познакомиться с последними археологическими исследованиями в мире.

Среди представленных фильмов из России: «Остров Вёжа – славянский форпост в Костромской земле» (реж. Анастасия Фишер, Денис Мощенко), «Исторический ландшафт – округи Галичского озера» (реж. Анастасия Фишер, 2020), «Созидатель Краснов» (реж. Алексей Бурыкин, 2018) – фильм о выдающемся архитекторе, строителе Ливадийского дворца Николае Краснове (1864-1939). Съемки фильма проходили в Москве, Крыму и Сербии.

Фестиваль проходит по 26 мая.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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