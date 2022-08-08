Okko покажет документальный курс «Это база»

С 8 августа в линейке документальных проектов Okko стартует оригинальный цикл «Это база» — 7 мини-сериалов с мастер-классами популярных представителей креативной индустрии. В проекте представлены темы киберспорта, актерского мастерства, режиссуры, рэпа, музыки, блогинга и психологии, которые представят Заур Cooman Шахмурзаев, Виктор Хориняк, Олег Трофим, Смоки Мо, Люся Чеботина, Даша Дошик и Ирена Понарошку.

«Это база» погрузит зрителей в практику без лишней теории. Каждый герой будет делиться знаниями на основании своего практического опыта, честно рассказав о своей профессии и повседневной жизни. Этот цикл мастер-классов будет полезен не только тем, кто планирует связать свою жизнь с одной из креативных профессий, но и людям, интересующимся этой сферой. От первого лица герои проекта расскажут, в чём заключается философия профессии, поделятся секретами ремесла, разберут, как перебороть страх и в чём миссия каждого направления.

Одна из самых ярких фигур мирового киберспорта Заур «Cooman» Шахмурзаев поделится, как найти общий язык с родителями, Олег Трофим поможет заглянуть за кулисы съемочных площадок, Виктор Хориняк раскроет основы стратегии начинающего актера, Ирена Понарошку выступит в качестве эксперта по экологии сознания, невероятно важной и значимой темой в жизни каждого человека.

Ранее линейку документальных проектов Okko пополнили документальные шоу «Секс. В поиске ответов», «Forbes. 30 до 30», «Маша, давай!», «Индекс счастья», «Границы познания», документальные циклы «Мошеннариум» и «Вы из будущего», а также фильмы «Лида» и «Ангелы Милы», представленные в партнерстве с Киностудией им. Горького.

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