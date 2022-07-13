9 июля 2022 года на ВДНХ прошёл показ модного российского дизайнера Надежды Шибиной.

Показ проходил в павильоне «Казахстан», в нем принимали участие представители Казахстана, Киргизии, Молдовы, Армении. Традиционные костюмы, национальные музыкальные мотивы были смело разбавлены современными модными образами и профессиональным дефиле.

Бренд SHIBINA, поддерживая идею единения и культуры, представлял свою коллекцию в качестве партнера павильона «Армения».

Юные модели бренда продемонстрировали коллекцию «Обратный отсчет». Эта коллекция – отражение нашего времени, она несет в себе идею будущего, которое уже пришло.

Бренду SHIBINA более четырёх лет. Основная концепция бренда – Сказка в Мире Моды.

Сказочные коллекции бренда путешествуют по всему миру и уже не раз выходили на самые известные подиумы страны: Mercedes-Benz Fashion Week, Estet Fashion Week, Московская Неделя Моды.

Завершился показ общим выходом моделей со всех стран. Такие интернациональные мероприятия взаимообогощают культуру и укрепляют дружеские отношения между народами.

Показ проходил в рамках Фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов», организаторами которого выступали Союз армян России, Федеральная национально-культурная автономия армян, ВДНХ, при поддержке ФАДН, Правительства Москвы и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Основная идея Фестиваля продиктована временем – сохранение и укрепление дружбы между народами и странами, а также знакомство с обычаями и традициями народов России и других стран СНГ.

Фото – Владимир КРУПОЧКИН

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