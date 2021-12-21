Якутский фильм «Пугало» вошёл в программу престижного кинофестиваля Palm Springs

С 7 по 17 января 2022 года в Калифорнии в 33-й раз стартует один из крупнейших фестивалей США Palm Springs, который традиционно собирает зрителей со всей Америки и кинопроизводителей со всего света. Якутский фильм «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова представлен в секции World Cinema Now. Показ в Лос-Анджелесе станет североамериканской премьерой картины.

Всего в этом году на Palm Springs представят 129 фильмов, в числе которых 36 претендентов на «Оскар» 2022 года. Так, например, в программу вошли обладатель Золотой пальмовой ветви 74-го Каннского кинофестиваля «Титан» Жюлии Дюкурно (Франция), обладатель главного приза 71-го Берлинского международного кинофестиваля «Безумное кино для взрослых» (Румыния), обладатель приза Большого жюри 78-го Венецианского кинофестиваля «Рука Бога» Паоло Соррентино (Италия), широко известные в нашей стране

«Купе номер шесть» Юхо Куосманена (Финляндия) и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко (Россия), которые также были отмечены в Каннах — Гран-при и главным призом конкурса «Особый взгляд» соответственно.

Художественный руководитель Palm Springs Лили Родригес:

– Мы очень рады вернуться в кинотеатры с потрясающим лайн-апом. Это особенно важный момент для празднования международного кинематографа и опыта совместного просмотра. В этом году у нас невероятная программа: от фильмов, произведённых крупными студиями, до блестящих международных картин и местных фаворитов. Мы надеемся, что участники этого года заставят зрителей смеяться, плакать и радоваться возвращению фестиваля.

Вместе с Palm Springs в послужном списке «Пугала» 12 кинофестивалей: российские «Кинотавр» (Гран-при, приз Гильдии киноведов и кинокритиков, приз за лучшую женскую роль), «Меридианы Тихого» (приз зрительских симпатий), Arctic Open, «Окно в Европу», Tromsø IFF в Норвегии (специальный приз «Вера в кино»), Rotterdam IFF в Нидерландах, Quand Les Russes во Франции (Гран-при), HÕFF в Эстонии, Bifest — Bari IFF в Италии, Black canvas contemporary FF в Мексике и «Спутник над Польшей» в Польше.

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