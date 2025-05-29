Около 10 тысяч человек объединил Фестиваль-форум Кадетского движения Москвы

28 мая впервые на территории мемориального комплекса на Поклонной горе состоялся Фестиваль-форум Кадетского движения Москвы. Мероприятия прошли в Музее Победы, Музее «Г.О.Р.А.» и Парке Победы. Участниками события стали около 10 тысяч человек – учащиеся, родители, педагогическое сообщество, партнеры проекта «Кадетский класс в московской школе», жители столицы.

На площадках были развернуты четыре тематические зоны — практический, спортивный, профориентационный и творческий кластеры. Всего работало 70 площадок с активностями.

В практическом кластере гостей ждали интерактивные мастер-классы и выставки по тактической медицине, управлению БПЛА, VR-обучению и огневой подготовке для кадет и жителей Москвы. В спортивном кластере состоялись турниры по командным видам спорта и тактическим играм — баскетболу, гандболу, мини-футболу, тэг-регби, лазертагу и арчеритагу. Также ребята посетили мастер-классы от спортивных федераций, автограф-сессии и встречи с титулованными спортсменами. Профориентационный кластер представил экспозицию вузов-партнеров проекта и силовых ведомств, среди которых – Военный университет им. А. Невского, Колледж Полиции, Академия ГПС МЧС России, Военный учебный центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и других, а также интерактивные профориентационные площадки и показательные выступления. В творческом кластере зрители увидели выступления лучших творческих коллективов кадет, выставки и фотозоны на тему традиционного промысла и казачьей культуры. Педагоги и студенты Московского государственного института культуры провели хореографические, театральные, музыкальные и другие мастер-классы.

Кроме того, в Музее Победы работали спикер-сессии для родителей и педагогов. Участники обсудили вопросы межпоколенческой коммуникации, роли воспитатели кадетского класса в формировании личности, а также посмотрели фильм «Достоин звания Героя».

Завершился фестиваль-форум открытым концертом около Музея Победы. Для гостей выступили популярные отечественные исполнители ST, Стас Море, Певчая, а также победители проекта «Главные детские песни».