В Москве вручили приз «Душа танца» журнала «Балет»

На сцене Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко состоялась XXXI Торжественная церемония вручения приза «Душа танца» и гала-концерт лауреатов. Церемония прошла при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

«Душа танца» – отражение тонкости российской хореографии, ее многогранности, новаторства и неутолимой жажды творчества. Премия была основана в 1994 году. Эту дату сегодня можно назвать годом рождения нового культурного явления с особой миссией, объединившей прошлое, настоящее и будущее отечественного хореографического искусства.

За время существования награды ее обладателями были выдающиеся личности, многие великие артисты: Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Ольга Лепешинская. Список продолжают мастера сегодняшнего дня. В этом году обладателями приза стали представители национальных республик и регионов России – Якутии, Татарстана, Марий Эл, Дагестана, Адыгеи, Алтая, Донбасса, а также городов – Самары, Воронежа, Санкт-Петербурга и Москвы. Фирменные статуэтки и дипломы лауреатов вручены: Кристине Михайловой и Алексею Путинцеву – номинация «Восходящая звезда»; Марии Ильюшкиной, Иннокентию Юлдашеву и Олегу Ивенко – номинация «Звезда балета»; Татьяне Фроловой и Ольге Бараховской – номинация «Учитель»; Мусе Оздоеву – «Рыцарь балета»; Елене Березиковой – «Рыцарь танца»; Наилю Ибрагимову – «Рыцарь современного танца»; Аслану Хаджаеву – «Рыцарь народного танца»; Вадиму Писареву – «Мэтр танца»; Екатерине Тайшиной – «Маг танца»; Сергею Коробкову – «Пресс-лидер».

Особым событием вечера стало награждение главного редактора журнала «Балет». Решением творческого совета журнала приз «Душа танца» был вручен Валерии Иосифовне Уральской за неоценимый вклад в сохранение и развитие русского балета.

В концертную программу вошли выступления артистов ведущих российских театров и коллективов, среди которых: Большой театр России, Мариинский театр, Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Марийский театр оперы и балета им. Э. Сапаева, Татарский государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля, Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова, Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева и др.

В Атриуме театра зрители смогли познакомиться с интерактивной выставкой, посвященной журналу «Балет» и лауреатам приза этого года.