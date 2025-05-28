В Москве прошла премия и церемония награждения «PERSONO года 2025. Ecology»

В Villa Barvikha 135 состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии «PERSONO года». Это масштабное событие, на котором чествуют выдающихся личностей нашего времени из разных сфер деятельности.

Премия «PERSONO года» организована журналом bomond, а именно — основателем глянца Никитой Лобановым и главным редактором и директором по развитию Яной Киреевой. В этом году мероприятие прошло под эгидой Ecology — ведь это не только вопрос защиты и сохранения природы, но и принципы честности и прозрачности, в том числе в подходах к ведению бизнеса. Также накануне мероприятия была проведена акция «Дерево памяти», в рамках которой в парке Лазутиной высажено 25 деревьев. Событие приурочено к 80-летию Победы в ВОВ и премии «PERSONO года».

Церемонию награждения вели бессменный ведущий Александр Снегирев. Его соведущими стали Анна Калашникова, которая также забрала статуэтку как «Самая стильная ведущая», и Анжелика Агурбаш, которая удостоена награды аж в двух номинациях — «Женщина года» и «Дуэт года» — за творческую коллаборацию с рэп-исполнителем NJohn.

Среди гостей и лауреатов было много известных личностей, политиков и звезд шоу-бизнеса. Сенатору Российской Федерации от Республики Коми Елене Борисовне Шумиловой вручили премию как самому инициативному политику, а депутату Госдумы Евгению Алексеевичу Федорову — за вклад в развитие российского законодательства. Оба политика наградили Никиту Лобанова благодарственным письмом.

Банкир, общественный деятель и политик Фарафонов Анатолий Анатольевич получил награду в номинации «Общественный деятель года». Известный телеведущий Дмитрий Дибров был удостоен премии за вклад в развитие интеллектуального телевидения, а его прекрасная супруга Полина Диброва — за вклад в объединение женщин.

Чествовали также и многих музыкантов. Популярный певец Дмитрий Колдун награжден за самые кинематографичные клипы, великолепная Элл Фиш стала «Композитором года». Группа «Рождество», которая дотронулась до сердца каждого своим хитом «Так хочется жить», получила статуэтку «За композицию, покорившую мир».

Звезды 90-х — группа «Комбинация», которая и сейчас на пике популярности, — стала лауреатом премии как «Любимая группа нескольких поколений». Еще одна представительница 90-х Татьяна Морозова, которая славится хитом «Какао», признана лучшей в номинации «Поп-дива 90-х». А Анна Казанцева забрала спецноминацию «Персона года».

На мероприятии случилась мощная коллаборация известного барабанщика Тима Иванова и скрипача-виртуоза Marko Krasso. Не было ни одного гостя, который бы усидел на месте под их сет.

Команда творческих профессионалов, создающая уникальные ландшафтные проекты, Five Seasons забрала приз в номинации «Ландшафтное бюро года». Пластического хирурга, кандидата медицинских наук Константинову Ирину Валерьевну отметили премией за честный подход и преданность.

Известные актеры тоже не ушли без наград. Среди лауреатов значился российский и голливудский актер Жижикин Игорь Витальевич, который был признан лучшим российским актером международного уровня. Звезда четвертого сезона «Беспринципных» Ксения Утехина удостоена статуэтки с надписью «Актерский прорыв года», а обворожительная Яна Кошкина награждена за мастерство в создании ярких женских образов.

Трансформационный лайф- и бизнес-коуч Дарья Хэнсон получила награду как создатель лучшего приложения для осознанной жизни. Банный комплекс по старорусским традициям «Место силы» признали лучшим банным комплексом. Врач-остеопат и кинезиолог Воронцов Роман Сергеевич стал «Диагностом года».

Также профессиональному диктору и телеведущей Вербицкой Ларисе Викторовне была уготована статуэтка с гравировкой «Легендарная ведущая».

Елену Кузьмицкую наградили за проект «Возрождение», который стал лучшим проектом духовного роста, а алтайский шаман Шунин Александр Юрьевич стал лауреатом премии в номинации «Создатель лучшей образовательной онлайн-программы по родологии».