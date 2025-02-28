В Центре художественной экспертизы имени И.Е. Репина прошел День открытых дверей. Специалисты центра познакомили посетителей с процессом исследования произведений искусства на примере картин Ивана Айвазовского, а также показали научную лабораторию, предназначенную для проведения технико-технологической экспертизы.

В последние годы уровень экспертизы художественных произведений чрезвычайно возрос. Формирование эталонных баз позволяет специалистам, имеющим доступ к этой информации, не только выявлять авторство, но и прослеживать провенанс произведения. Новые цифровые технологии дают возможность буквально послойно исследовать каждую работу, начиная с основы и заканчивая авторской подписью. Сегодня мастерская технолога больше напоминает медицинскую лабораторию, предназначенную для самых тонких и сложных операций.

Однако, далеко не все учреждения, занимающиеся экспертизой, могут себе позволить подобное оборудование. Кроме того, пользоваться дорогостоящей аппаратурой могут лишь специально обученные технологи, а ставить перед ними нужные задачи и делать грамотные выводы из полученной информации должен делать эксперт высокого класса. В этом случае можно рассчитывать, что экспертное заключение по картине будет грамотным и объективным.

ЦХЭ обладает одной из лучших в Москве лабораторий, занимающихся технико-технологическим исследованием предметов искусства. «Автор может вернуться к первоначальному замыслу спустя много лет и значительно переделать картину, но иногда это может быть сделано не очень умелыми учениками или вообще художником другой эпохи. Именно поэтому так важна роль химиков-технологов, которые проводят экспертизу произведений искусства вместе с искусствоведами», – говорит руководитель центра Виктор Шпенглер. — Для коллекционеров и частных лиц главная цель художественной экспертизы – подтвердить подлинность произведения искусства, установить авторство и время его создания».

В ноябре 2024 года в ЦХЭ открылась химическая лаборатория с новейшим оборудованием. Здесь проводят химико-технологический анализ живописных и графических произведений. Это значительно расширило возможности специалистов, дополнив традиционные технико-технологические методы исследования при помощи рентгенографии, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также сверхмощного цифрового микроскопа.

В 2024 году, благодаря работе экспертов из ЦХЭ имени И.Е.Репина было подтверждено авторство картины И.К. Айвазовского «Буря» 1868 года. На экспертизу поступило потемневшее полотно, скрытое слоями поздних записей и лака. В процессе исследования картины удалось обнаружить и подтвердить авторскую подпись и провести химический анализ пигментов, а затем, благодаря профессиональной реставрации была раскрыта оригинальная авторская живопись, соответствующая эталонным образцам творчества Айвазовского, накопленными Центром за десятилетие работы.

Несмотря на большое количество работ И.К. Айвазовского, подтверждаемых экспертами и исследователями его творчества ежегодно, подобные открытия работ «приписываемых Айвазовскому» случаются редко, в основном эксперты отказываются от «сложных» вещей мастера. Благодаря работе экспертов ЦХЭ удалось подтвердить подлинный шедевр мастера 1860-х годов.

Фото предоставлено пресс-службой Центра художественный экспертизы им. И.Е. Репина