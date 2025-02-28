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ДомойМоскваВ Центре художественной экспертизы имени И.Е. Репина прошел День открытых дверей

В Центре художественной экспертизы имени И.Е. Репина прошел День открытых дверей

editor
By editor
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сотрудники центра экспертизы им. и.е. репина

В Центре художественной экспертизы имени И.Е. Репина прошел День открытых дверей. Специалисты центра познакомили посетителей с процессом исследования произведений искусства на примере картин Ивана Айвазовского, а также показали научную лабораторию, предназначенную для проведения технико-технологической экспертизы.

айвазовский

В последние годы уровень экспертизы художественных произведений чрезвычайно возрос. Формирование эталонных баз позволяет специалистам, имеющим доступ к этой информации, не только выявлять авторство, но и прослеживать провенанс произведения. Новые цифровые технологии дают возможность буквально послойно исследовать каждую работу, начиная с основы и заканчивая авторской подписью. Сегодня мастерская технолога больше напоминает медицинскую лабораторию, предназначенную для самых тонких и сложных операций.

сотрудники центра экспертизы им. и.е. репина

сотрудники центра экспертизы им. и.е. репина

Однако, далеко не все учреждения, занимающиеся экспертизой, могут себе позволить подобное оборудование. Кроме того, пользоваться дорогостоящей аппаратурой могут лишь специально обученные технологи, а ставить перед ними нужные задачи и делать грамотные выводы из полученной информации должен делать эксперт высокого класса. В этом случае можно рассчитывать, что экспертное заключение по картине будет грамотным и объективным.

ЦХЭ обладает одной из лучших в Москве лабораторий, занимающихся технико-технологическим исследованием предметов искусства. «Автор может вернуться к первоначальному замыслу спустя много лет и значительно переделать картину, но иногда это может быть сделано не очень умелыми учениками или вообще художником другой эпохи. Именно поэтому так важна роль химиков-технологов, которые проводят экспертизу произведений искусства вместе с искусствоведами», – говорит руководитель центра Виктор Шпенглер. — Для коллекционеров и частных лиц главная цель художественной экспертизы – подтвердить подлинность произведения искусства, установить авторство и время его создания».

сотрудники центра экспертизы им. и.е. репина

В ноябре 2024 года в ЦХЭ открылась химическая лаборатория с новейшим оборудованием. Здесь проводят химико-технологический анализ живописных и графических произведений. Это значительно расширило возможности специалистов, дополнив традиционные технико-технологические методы исследования при помощи рентгенографии, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также сверхмощного цифрового микроскопа.

В 2024 году, благодаря работе экспертов из ЦХЭ имени И.Е.Репина было подтверждено авторство картины И.К. Айвазовского «Буря» 1868 года. На экспертизу поступило потемневшее полотно, скрытое слоями поздних записей и лака. В процессе исследования картины удалось обнаружить и подтвердить авторскую подпись и провести химический анализ пигментов, а затем, благодаря профессиональной реставрации была раскрыта оригинальная авторская живопись, соответствующая эталонным образцам творчества Айвазовского, накопленными Центром за десятилетие работы.

Несмотря на большое количество работ И.К. Айвазовского, подтверждаемых экспертами и исследователями его творчества ежегодно, подобные открытия работ «приписываемых Айвазовскому» случаются редко, в основном эксперты отказываются от «сложных» вещей мастера. Благодаря работе экспертов ЦХЭ удалось подтвердить подлинный шедевр мастера 1860-х годов.

Фото предоставлено пресс-службой Центра художественный экспертизы им. И.Е. Репина

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