Выставка «Новый русский пейзаж. Диалог во времени»  в рамках II Фестиваля современного искусства в Ярославле  

Российская академия художеств и Московский музей современного искусства представляют выставочный проект в рамках Второго фестиваля современного искусства в Ярославле «Новый русский пейзаж. Диалог во времени». Всего в выставке примут участие 55 художников из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, в том числе академики Российской академии художеств и Академии художеств СССР, чьё творчество остаётся актуальным и востребованным.

Экспозицию составят около 200 произведений: живопись, графика, скульптура, видео, инсталляция. Каждое имя автора, представленного в проекте – это уже определенный знак, за которым стоит целый этап или направление изобразительного искусства. Петр Оссовский, Дмитрий Жилинский, Игорь Обросов, Николай Андронов, Алексей Шмаринов, Ефрем Зверьков, Лев Шепелев, Виталий Петров-Камчатский, Виктор Иванов, Борис Мессерер, Татьяна Назаренко, Павел Никонов, Зураб Церетели, Виктор Калинин, Николай Мухин, Виктор Глухов, Евгений Максимов, Константин Худяков, Александр Суворов, Ирина Старженецкая, Виктор Разгулин, Константин Петров, Леонид Баранов, Александр Цигаль, Дмитрий Тугаринов, Геннадий Красношлыков, Сергей Мильченко, Фёдор Конюхов, Фёдор Новотельнов, Елена Мухина и ещё целый ряд выдающихся мастеров, которые вписали своим творчеством яркую страницу в историю русской культуры ХХ-ХХI веков. По задумке кураторов, академиков РАХ Елены Церетели, Татьяны Кочемасовой и Надеждой Мухиной, проект познакомит ярославского зрителя с творчеством мастеров, работы которых находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, фондах Российской академии художеств, Ярославском художественном музее и других крупнейших музеях нашей страны. В экспозиции будут также представлены работы молодых ярославских художников.

Фестиваль «Новый русский пейзаж. Диалог во времени» является продолжением целого ряда проектов, которые уже с успехом прошли в Ярославле и регионе, получив большой общественный резонанс. Пейзаж был и остаётся наиболее важным и любимым у зрителя жанром. Век стремительно развивающихся новых технологий, оцифровывания окружающего мира, популярности фото и видеоискусства сохраняет пространство, в котором пейзажные живописные, графические работы не теряют своей ценности. Художники не только отражают на своих полотнах красоту Божественного мироздания, но делятся неповторимостью ощущений и пережитых состояний, своим духовным опытом, который зритель проживает вместе с автором, благодаря профессиональному мастерству и творческой энергии, наполняющей работы.

Тема «Диалог во времени» сегодня кажется особенно важной для понимания того великого наследия, культурного кода, сохраненного русскими художниками на протяжении уже многих веков. Российская академия художеств является своего рода форпостом, защищающим в нашей стране лучшие традиции изобразительного искусства, профессиональную школу, которая сегодня считается уникальной во всем мире. Академия продолжает просветительскую и воспитательную работу, организуя масштабные передвижные художественные выставки и научно-практические конференции по всей стране.

Специальным проектом фестиваля «Новый русский пейзаж. Диалог во времени» станет зал с инсталляцией Дмитрия Петрова, посвященной предстоящей премьере его нового анимационного фильма «Плотина», затрагивающего важные духовные, социальные, исторические, экологические проблемы.

Дата экспонирования: 3 августа – 10 сентября 2023 года. Место экспонирования: КЗЦ «Миллениум» (Ярославль, Которосльная наб., 53).

Фестиваль является социально значимым проектом для города и региона, поэтому согласованы три дня для бесплатного посещения проекта:

3 августа 2023, 17:00 - 19:00. - День открытия. Во время церемонии открытия зрители смогут увидеть концерт победителей Первого фестиваля музыкального этнического искусства «ЯрЭтно», пообщаться с художниками, искусствоведами-кураторами Российской академии художеств.

26 августа 2023, 14:00. - День российского кино. Пройдёт творческая встреча с художником Дмитрием Петровым, на которой он расскажет об истории и этапах создания анимационного фильма «Плотина», будут показаны фрагменты кино, проведена авторская экскурсия по выставочному пространству с одноименной инсталляцией.

1 сентября 2023. - День знаний. Состоится авторская экскурсия с кураторами проекта, академиками РАХ

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