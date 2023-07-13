Пятый канал покажет звездный марафон «Они потрясли мир»

В пятницу, 14 июля, в эфире Пятого канала пройдет телемарафон из самых популярных выпусков документального цикла «Они потрясли мир». После полуночи зрители увидят сразу одиннадцать фильмов.

Проект «Они потрясли мир» рассказывает о самых громких историях любви и известных парах мира, чьи судьбы потрясли мир. В каждом выпуске – откровения очевидцев, неожиданные факты, эксклюзивные интервью. Реальные участники событий, историки, светские журналисты раскрывают тайны и пикантные подробности самых громких романов.

Героями цикла стали Андрей Миронов, Светлана Светличная, Алексей Баталов, Юрий Яковлев, Евгений Леонов, Юрий Никулин, Леонид Куравлев, Адриано Челентано, Одри Хёпберн и другие знаменитости.

Премьера цикла состоялась в эфире Пятого канала 5 марта 2022 года. За это время вышло 57 выпусков о жизни звезд. Съемки проходили 18-ти городах мира, не считая российских.

По итогам телевизионного сезона 2022-2023 проект занимает первое место в женской аудитории «25-59» с долей 9,7%. А в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» средняя доля, начиная с 5 марта прошлого года, составила 7,1%.

В ночь с 14 на 15 июля зрители узнают: что же на самом деле связывает бывших супругов Алибасова и Шукшину? Почему в начале карьеры певице Валерии пришлось избавиться от собственного имени? Какая же на самом деле женщина нужна Прохору Шаляпину? От кого скрывается Андрей Губин и почему боится за свою жизнь? В чем секрет популярности Витаса в Китае? Почему Евгения Осина выгнали из группы «Браво»? И кто виновен в гибели Валентины Легкоступовой? И правда ли, что в первоначальной версии знаменитого романа Михаила Булгакова не было ни Мастера, ни Маргариты?

Не пропустите вечерний телемарафон в пятницу, 14 июля, на Пятом канале в 23:55.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.