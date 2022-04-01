Культурные события апреля

ВЫСТАВКИ

Новая красивая выставка. Весна

«Новая красивая выставка. Весна» — это продолжение проекта, открывшегося в Выставочном зале Парка «Зарядье» в канун новогодних праздников. В новой весенней редакции организаторы делают акцент на пробуждении природы, ярких цветах и красоте в чистом виде.

Экспозиция объединяет живопись, скульптуру, инсталляции, кинетические объекты и NFT 40 российских художников разных поколений. В проекте принимают участие Игорь Шелковский, Юрий Купер, Ростислав Лебедев, Евгения Буравлева, Мария Сафронова, Ирина Дрозд, Люся Воронова, Георгий и Ирина Тотибадзе, Саша Фролова, Роман Ермаков, Венера Казарова, Александра Weld Queen, Анастасия Кузнецова-Руф, Иван Коршунов, Вова Перкин, Дима Маконда, Андрей Новиков, Илья Гапонов, Вадим Леухин, Кирилл Бородин, Сергей Колосов, Юлия Низамутдинова и другие.

Когда: 25 марта — 10 мая.

Где: Медиацентр Парка «Зарядье».

Новая выставка проекта «Москва без окраин» о Преображенском районе

20 апреля в Музее Москвы откроется выставка «Москва без окраин. Преображенка» — продолжение междисциплинарного проекта о районах и для районов, который стартовал в 2020 году. Каждая выставка проекта «Москва без окраин» строится вокруг одного тезиса, через который раскрывается идентичность района. Для Преображенки исследователями был придуман слоган «Район районов».

Сегодня Преображенский район состоит из множества вполне обособленных территорий. В его структуре легко прочитываются два равнозначных и вполне независимых пространства — Преображенское и Черкизово.

На выставке «Москва без окраин. Преображенка» можно будет узнать о прошлом и настоящем отдельных пространств, которым кураторы присвоили статус «районов». Зрители познакомятся с жизнью старого Черкизова и старообрядческих общин, узнают, где располагается рабочий поселок, увидят уникальные материалы о болельщиках футбольного клуба «Локомотив» и встретятся с художниками и ремесленниками, работающими сегодня в опустевших цехах «Электрозавода».

Соавторами выставки станут более полусотни людей, которые живут или работают в районе Преображенское. Они поделятся своими воспоминаниями, фотографиями и вещами, которые войдут в состав экспозиции наравне с предметами из коллекции Музея Москвы.

Если вы хотите стать частью проекта, заполните специальную форму на сайте.

Когда: 20 апреля — 31 июля.

«Гриша Брускин. Смена декораций» в Новой Третьяковке

Проект современного российского художника Гриши Брускина «Смена декораций» — исследование того, как рождаются, бытуют и превращаются в руины культурные, исторические и идеологические мифологии. И как руины, в свою очередь, становятся истоком новых мифологий. Художник создает декорации современности, используя древнюю метафору Theatrum Mundi (Театр Мира), где новая эпоха разрушает былые империи и цивилизации, сносит памятники и стирает память, унифицирует мировую сценографию, формирует новую антропологию, выводя на сцену новых героев.

Когда: 23 марта — 24 июля.

КИНО

«Закат» Мишеля Франко с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур

14 апреля в российский прокат выходит фильм «Закат» мексиканского кинорежиссера Мишеля Франко. В центре сюжета картины оказывается состоятельная пара, отдыхающая на престижном курорте. Узнав трагичную новость, наследник богатой фамилии (Тим Рот) решает не прерывать отпуск, в то время как его сестра (Шарлотта Генсбур) и племянники отправляются в Лондон на похороны матери. Продолжая свое изучение отношений человека и общества, находящихся под давлением определенных обстоятельств, режиссер также исследует культуру и проблемы родной страны. Фильм-участник конкурсной программы 78 Венецианского кинофестиваля и кинофестиваля в Торонто.

Когда: с 14 апреля.

«Театр в кино»

С 2 апреля в кинотеатрах сети «Москино» стартует программа «Театр в кино». Зрителей ждут постановки Уильяма Шекспира и Кристофера Марлоу, мольеровский Тартюфф, балет Нуреева «Ромео и Джульетта» и потрясающая Джемма Артертон в спектакле «Герцогиня Мальфи».

Когда: 2 — 26 апреля.

ТЕАТР

Спектакль «Слуга двух господ. Russian edition»

Молодая команда актёров Театра Пушкина во главе с режиссёром Юрием Муравицким переосмысляет комедию Гольдони, сочетая классические итальянские маски и традиции русского скоморошества.

Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается скрыть, что работает сразу на двоих господ и делает всё, чтобы его хозяева не встретились…

В ролях: Никита Пирожков/Назар Сафонов, Анна Кармакова, Кирилл Чернышенко, Елизавета Кононова/Вероника Сафонова, Антон Гращенков, Александр Кубанин, Артём Ешкин/Сергей Кудряшов, Валерия Ёлкина/Екатерина Рогачкова, Владимир Зиберев.

Когда: апрель-май.

Спектакль «Мама, я в Москве»

Героиня моноспектакля не выходит на пикеты за женские права и не любит феминитивы. Она просто живет в недавно построенной высотке в Красногорске, смотрит в окно, разговаривает с соседями и мечтает. Своей искренностью и прямотой ее монолог напоминает «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж. Только ракурсы неизменно отличаются. В тексте «Мама, я в Москве» много лиризма и образности, которые в соединении со здоровой иронией создают неповторимый колорит.

Когда: 8 апреля, 20:00.

Спектакль «Магия целого»

Обряд, ритуал, природный и жизненный цикл — ключевые понятия для музыкально-хореографического перформанса Аллы Сигаловой и Ираиды Юсуповой.

«Магия целого» — это история мужчины и женщины, матери и сына; рассказ о жизни двух людей в их сложном взаимодействии с рождения и до трагического финала. Это архетипический сюжет с множественными мифологическими, религиозными, литературными отсылками, в героях которого угадываются те или иные известные образы мировой культуры. Основой перформанса стала мощная, сложносочиненная партитура композитора Ираиды Юсуповой, в которой заложена идея ритуальной повторяемости, «календарности». В спектакле эта идея превратилась в «календарь жизни» — с ее привязанностями, порывами, страстями, бунтами, одиночеством, страхом, поисками себя, необходимостью в другом человеке и естественным финалом. Электронная музыка сочетается с живым присутствием музыкантов и вокалом.

Главный герой этой истории — Ильдар Гайнутдинов, молодой, но уже заслуживший известность и признание профессиональный танцовщик с уникальными данными, хореограф, актер. Гайнутдинов — неопознанный танцующий субъект, родом как будто из эпохи Возрождения. Физическое совершенство и выразительность его тела позволяет ему по ходу действия примерять на себя и мрамор Давида, и образ разрывающего путы раба Микеланджело, и воскрешать на сцене гениального Вацлава Нижинского.

Когда: 20 и 21 апреля, 20:00.

ЭКСКУРСИИ

Встреча с модерном: экскурсия в особняк купца Носова

Особняк В.Д. Носова уникален, это сохранившийся образец деревянного модерна — редчайший для Москвы случай. Дом построен в 1903 году в стилистике загородных дач: благодаря этому появились обширные террасы, затейливые козырьки, фигурные резные обрамления.

Интерьер особняка — изысканный и удивительно уютный: оконные переплеты, двери, резные скамьи, обрамления лестниц, покрытие пола выполнены из разных пород дерева и создают ощущение тепла.

На экскурсии вы узнаете об истории семьи купцов Носовых, увидите особняк изнутри и посмотрите короткий фильм, посвященный Льву Кекушеву — автору этого архитектурного чуда.

Когда: 10 апреля, 11:30.

Киновысотка на Котельнической

Высотка на Котельнической набережной всегда была тесно связана с кинематографом, она словно создана для кадра и съемок. Многие режиссеры хотели видеть ее основной декорацией к фильмам.

Помимо того, что здание неоднократно снималось во многих фильмах, при расселении жильцов в 1950-х квартиры получали представители кинематографа.

Во время прогулки мы узнаем все о высотке, посмотрим отрывки из фильмов, поговорим об известных жителях и зайдем в магазин, который располагается в высотке, чтобы увидеть сохранившийся декор середины XX века.

Когда: 17 апреля, 12:00.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Лекция «Арт-терапия в работе с запросом клиента: травма»

Курс Музея Москвы и студии «Само» призван познакомить всех интересующихся с основами арт-терапии и различными методиками ее использования, в том числе в музеях. Лекцию в рамках образовательного курса Музея Москвы и студии «Само» прочтет Алена Буренкова, кандидат психологических наук, доцент, руководитель отделения танцевально-двигательной психотерапии Института практической психологии и психоанализа (Москва), член экспертного совета Ассоциации танцевально-двигательной терапии.

Когда: 30 марта 2022 — 19:00.

Проект «Супергид в Переделкино. Курсы экскурсоводов по легендарному городку писателей»

Музей Москвы и Дом творчества Переделкино приглашают начинающих и опытных экскурсоводов принять участие в интенсиве, посвященном городку писателей. Слушатели курса узнают историю Переделкина, знаменитых писательских дач и их хозяев, а также научатся создавать собственные экскурсионные маршруты. Среди преподавателей — соучредитель «Фаланстера» и издатель «Горького» Борис Куприянов, москвоведы Денис Ромодин и Лариса Скрыпник, писатели и литературные критики Наталья Иванова, Павел Крючков, Александр Нилин, историк литературы Олег Лекманов.

«Супергид в Переделкине» подойдет тем, кто хочет освоить новую для себя профессию экскурсовода, а также для опытных гидов и сотрудников музеев, которые стремятся повысить квалификацию и получить знания о Переделкине.

В финале проекта его участники защитят перед экспертами авторскую версию прогулки по Переделкину и получат персональные рекомендации по итогам работы. По окончании курса все слушатели получат сертификат, а авторы самых удачных маршрутов смогут сотрудничать с Домом творчества Переделкино.

Даты проведения: 9 – 24 апреля 2022.

Керамический коворкинг

Керамический коворкинг в мастерской «Плафон» — это время для воплощения ваших идей, тренировки мастерства, возможность самостоятельно полепить в присутствии куратора. Мы расскажем, как устроена мастерская, и поможем небольшими советами.

Каждый участник получит доступ к гончарному кругу, стол для работы, глине МКФ-2, любым инструментам, глазури.

Когда: понедельник, среда, суббота.

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