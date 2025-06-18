Оксана Мажулис: «Я записываю не просто альбом – я создаю музыкальный путь, по которому слушатель может пройти и вспомнить себя»

Оксана Мажулис — звезда мировой величины, обладательница глубокого голоса, уникальной внешности и биографии, наполненной вдохновляющими историями!

В интервью с Оксаной узнали о будущем творчестве певицы, планах совместной работы с мировыми звёздами, а также о том, каким станет следующий этап творчества Оксаны. Вас ждёт откровенный разговор о музыке, красоте, любви и внутренних переменах, сделавших её новой версией самой себя.

— Оксана, добрый день! Начнём сразу с главного: что послужило толчком к решению вновь вернуться на сцену после длительного периода вне активной музыкальной карьеры?

– Во мне всегда жил артист. И для меня это не просто профессия: люди дышат кислородом, а я — музыкой! Но, как женщина, я сделала осознанный выбор посвятить время семье, воспитанию троих сыновей. Это был бесценный и, вместе с тем, очень ответственный период, требующий 100% моего внимания. Но в итоге настал тот самый момент, когда дети подросли и стали более самостоятельными, а моя душа продолжала рваться на сцену: к слушателям, софитам и микрофону…

Я почувствовала, что готова — и не просто вернуться, а выйти на новый уровень! Я созрела как артистка, как женщина, как проводник энергии. Сегодня я возвращаюсь не просто петь, а вдохновлять миллионы!

— Изменились ли ваши приоритеты и взгляды на музыку за это время?

– Однозначно. Раньше я думала больше о том, как звучит голос. Сейчас я думаю о том, как звучит душа. Для меня важна не просто музыка, а энергия, которую она несёт. Я хочу, чтобы мои песни исцеляли, поддерживали и давали силу моим слушателям. Музыка стала для меня миссией — я хочу быть голосом, который напомнит людям, кто они есть на самом деле.

— Существует ли вероятность записи совместных треков с известными мировыми артистами? Если да, с кем бы вы хотели/планируете трек?

– Да! И эта вероятность не просто существует — переговоры уже ведутся! С кем бы я хотела? С теми, кто чувствует музыку сердцем. Мне близки артисты масштаба U2, Seal, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Lady Gaga, и, конечно, Cher — у нас схожи тембр и внутренняя сила. Если говорить про российских артистов, то я бы с удовольствием спела с Леонидом Агутиным, Полиной Гагариной и Михаилом Шуфутинским. И кое с кем ещё, но это пока секрет (улыбается). Это были бы настоящие вибрации свободы и творчества.

— Расскажите подробнее о ваших будущих релизах. Что символизирует каждая из выбранных вами песен?

– Мой недавний релиз «По моим килогерцам» — это манифест внутренней свободы и любви. Он о том, как важно звучать в своём ритме, не подстраиваясь ни под кого. Следующие песни — каждая как глава истории женщины: сильной, чувствующей, ищущей и находящей. Там будет и бунт, и нежность, и магия. Я пишу не просто альбом — я создаю музыкальный путь, по которому слушатель может пройти и вспомнить себя.

— Можете ли рассказать о ближайшем концерте — будут ли сюрпризы для поклонников?

– Конечно! 23 октября состоится мой первый большой сольный концерт в Москве — и это будет не просто шоу, а перерождение. Будут live-аранжировки, неожиданные дуэты, визуальные перформансы. Я соединю театр, музыку и энергию, которую люди запомнят надолго. И да — будет один очень трогательный сюрприз, связанный с моими детьми. Поэтому всех приглашаю, каждого, кто сейчас читает эти строки — индивидуально! (смеется)

— Вернёмся в прошлое. Как победа в конкурсе «Миссис Россия» повлияла ли на становление вашей творческой карьеры? Гордитесь ли вы этим титулом?

– Это было красивое начало моей публичной жизни. Победа в конкурсе дала мне первый масштаб, признание и веру в то, что красота — это не только внешность, но и внутренняя сила, искренность и харизма. Я горжусь этим титулом, потому что за ним стояла настоящая история любви, материнства и женственности. Но главное, что я поняла: если ты живешь в любви, в искренности и в ладу с самой собой, то королевой ты будешь и без всяких корон. Для себя.

— Каково было работать бок о бок с легендарными музыкантами вроде Sheila E. и Clarence Clemons?

– Это был космос! Sheila E. — женщина-огонь, я до сих пор чувствую вибрации её барабанов. Clarence Clemons — легенда с невероятной душой. Когда он играл свою инструментальную часть на саксофоне, я буквально чувствовала, как оживает каждая строчка. Это был не просто опыт — это было благословение от Вселенной.

— Вы помните, чем занимались, когда вам сообщили, что ваша песня станет саундтреком к фильму «Блондинка в шоколаде»?

– Да! Я была в Милане, записывалась на студии. И вдруг — звонок: «Оксана, твою песню утвердили в Голливуде!». Я обернулась к продюсеру и спросила: «Ты это слышал?». Он просто улыбнулся: «Я же говорил, ты — киношная». Это было подтверждение, что я иду туда, где мне и суждено быть.