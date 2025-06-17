Братья Поздняковы: «Мы говорим исключительно то, что мы хотим сказать максимально искренне»

В клубе StereoPeople выступили артисты новой волны на российской музыкальной сцене с ярким авторским и каверовым творчеством – Братья Поздняковы. На протяжении двух часов Александр и Никита (прим. настоящие имена артистов) раздавали драйв мощной музыкой и импровизационными выступлениями. В этот вечер на сцене StereoPeople они исполнили свои новые песни и полюбившиеся каверы отечественных и иностранных исполнителей. Перед концертом музыканты рассказали о своем творческом пути, видении в музыкальной индустрии, будущих планах, а также поделились советами для начинающих артистов.

– Александр и Никита, вы в музыке более 20 лет. Можно сказать, что все началось еще с вашего проекта Black Rocks?

Никита: Все началось даже раньше. Первый проект у нас был другой, уже потом в 2009 году возник Black Rocks. Изначально он задумывался как кавер-коллектив, потом это переросло в наше авторское творчество. Сейчас это проект Братья Поздняковы.

Александр: Тогда мы начали покорять сцены московских клубов. Последний год мы провели очень плодотворно: начали работать очень активно, у нас появилась команда, которая нас поддерживает, и мы чаще стали писать песни. Наверное, за этот период написано самое большое количество песен. Теперь мы двигаемся достаточно осознанно и работаем над тем, чтобы наших концертов становилось все больше, чтобы они проходили в интересных местах и разных городах.

– Какое значение имеет для артиста команда? Она нужна для продвижения творчества, или артист может взять все в свои руки?

Александр: Большое значение. Делать все самому иногда просто сложно. Это не значит, что мы не контролируем процессы, а занимаемся только творчеством. Нет, так не происходит.

Никита: Мы координируем все процессы, постоянно находимся в этой цепочке и взаимодействии. Команда ведет наши соцсети, съемки, продвижение наших треков.

– К слову, о соцсетях. Недавно Найк Борзов в шутку жаловался на то, что зумеры в его команде заставляют постоянно делать контент для соцсетей. Как вы относитесь к соцсетям?

Александр: Мы относимся к этому, как к замечательному способу проявления себя в этом мире, потому что очень скучно наблюдать за теми артистами, за которых все делают другие люди (очень видно, когда артист — просто продюсерский проект формата 15-летней давности), когда очевидно, что это искусственно выведенный артист. Сейчас исполнителей огромное количество, все они пишут интересную музыку, закладывают смыслы в свои слова. Цепляет личная подача человека, в том числе через его контент. Мы живем в очень важное музыкальное время, потому что появляется больше артистов со смыслами и нам интересно говорить о таких вещах.

Никита: SMM для нас — это еще один художественный инструмент, который помогает нашему продвижению и проявлению в этом мире огромного количества информации. Донести то, что мы хотим сказать.

Александр: Раньше за рекламу приходилось платить огромные деньги, а сейчас есть соцсети — бесплатный инструмент, абсолютно честный. Самое главное — найти то, что интересует людей. Управление вниманием — это наша современная валюта.

– В каждой вашей песне заложен тоже человеческий сторителлинг, который вызывает эмоции. Кого из современных исполнителей вы могли бы выделить? Кого слушаете?

Александр: Конечно, это Женя Трофимов. Нам нравится его творчество. Нам по душе то, что делают ZOLOTO, Сироткин, passmurny. Еще появилась группа Бонд с кнопкой, которая влетела в чарт. Мы, как ребята, которые работают со смыслами, часто начинаем ощущать кожей вот эту историю, когда кто-то из музыкантов открывает в песне какой-то новый смысл, и он цепляет. Очень много сниппетов, которые ты просто пролистываешь и тут слышишь что-то другое, останавливаешься и хочешь разобраться в этом. Всех по-разному можно отметить. Просто радуемся тому, какие краски и новые смыслы приобретает индустрия сейчас.

Никита: Также сюда можно еще отнести Три дня дождя, Wildways, Xolidayboy, Mary Gu, Mona.

– Некоторые музыканты используют нейросети для создания музыки. Как вы к этому относитесь?

Александр: Мы понимаем, что есть определенные инструменты нейросетей, которые люди используют для того, чтобы сделать какое-то количество контента. Пока алгоритмы настроены таким образом, что этот контент не будет серьезно восприниматься, если не вложить в него какую-то идею. Для того, чтобы получить что-то толковое в нейросетях, нужно немалое время потрудиться, изучить ее и переработать создаваемый контент. Нейросети могут быть неплохим инструментом для реализации какой-то творческой задачи.

Никита: Мы считаем, что это еще один дополнительный инструмент в инструментарии артиста для поиска вдохновения или каких-то идей, но человеческий мозг это не заменит все равно.

– Какие эксперименты в музыке вы планируете? Чего ждать вашим слушателям?

Александр: Знаете, наши эксперименты зависят от нашей насмотренности, наслушанности. Мы наблюдаем за тем, как движется рынок, о чем думают люди. Соответственно, нам хочется быть на волне с коллективным разумом, понимать, о чем думает наша страна, что синхронизируется с нашим мироощущением, о чем мы хотим сказать слушателям, какую пользу принести слушателям.

Никита: При этом мы говорим исключительно то, что мы хотим сказать максимально искренне.

– Сейчас много артистов, которые начинают свой путь. Вы, как опытные ребята, что посоветуете таким артистам?

Александр: В первую очередь нужно собраться с мыслями. Нужно начать делать то, что хочешь делать и не делать то, что ты можешь не делать. Сфокусироваться на том, что из того, что тебе нравится, нужно кому-то еще, кроме тебя. Если не хочешь писать песни в стол, ты должен понимать, что их должны услышать и слушать. Социальные сети в этом случае в помощь.

Никита: Стараться слышать и понять себя. Это самое сложное — ответить на вопрос «Кто ты?».