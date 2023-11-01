19 декабря 2022 года президентом России Владимиром Владимировичем Путиным был подписан Указ о праздновании Дня Самбо. В этом году 16 ноября исполняется 85 лет российскому самбо.

В преддверии праздника российский писатель, общественный деятель Олег Рой и издательство «Вече» выпустили роман «Белый квадрат», рассказывающий об истории Самбо, которое родилось и сформировалось, как боевая система и вид спорта в 1920–30-ые годы в СССР. Его основателями стали – бывший поручик царской армии Спиридонов В.А., советский разведчик Ощепков В.С., которые являются главными героями романа «Белый квадрат».

26 октября в Московском доме книги на Новом Арбате состоялась презентация романа, которую провел автор. Рой также рассказал о других своих книгах, вышедших в издательстве «Вече», которые посвящены воинам СВО и жителям Донбасса - «Неотправленные письма» и «Тени Донбасса».

По словам Роя, несмотря на то, что роман «Белый квадрат» - это история о появлении самбо в России, его в этом сюжете, в первую очередь, привлекла судьба двух главных героев, срез времени, исторические моменты, которые перевернули жизнь русского человека с ног на голову и способствовали становлению России.

«Предательство, любовь, честь, совесть – это слова, которые имеют правильный смысл для Спиридонова и Ощепкова – людей, которым мы обязаны созданием уникальной борьбы самбо. Это историческая сага о судьбах главных героев, где значительное место занимает не только мужская дружба, но и огромная любовь. Так что кому, как не женщинам будут понятны и близки главы романа, посвященные любви, встречам и расставаниям, смерти и возрождении. В этом романе главное для меня – идеология моих героев. Жить по чеcти, любить Родину и, если надо, умереть за нее» - отметил писатель О. Рой.

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