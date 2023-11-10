В киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера фильма «Легенда о самбо»

Картину на премьере представила съемочная группа: режиссер и продюсер Андрей Богатырев, продюсер Татьяна Воронецкая, актеры Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Ольга Сташкевич.

Главные герои картины — создатели искусства самообороны Виктор Спиридонов и Василий Ощепков, а также их ученик Анатолий Харлампиев. Сюжет сконцентрирован на истории создания национальной борьбы. Действие переносит зрителей в 1936 год на Всесоюзную Спартакиаду. Будущей легенде самбо Анатолию Харлампиеву предстоит сразиться в поединках с сильнейшими борцами и показать преимущества совершенно нового стиля – самозащиты без оружия.

Фильм выйдет в широкий прокат в День 85-летия самбо.

Из молодого поколения премьеру посетила певица и актриса Настя Годунова, которая отметила, что важно знать, кто стоял у истоков этого вида спорта.

Также премьеру посетили звездные гости: Филипп Киркоров, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Александр Олешко, Лариса Удовиченко, Сергей Шакуров, Андрей Гайдулян,Настя Годунова, Катя Лель, Александр Ф. Скляр и другие.

«Легенда о самбо» снята при поддержке Министерства культуры РФ. Специально для фильма была написана песня «Учитель» музыкантом и композитором Александром Ф. Скляром из группа «Ва-банкъ».