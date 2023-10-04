В Измайловском парке прошел традиционный инклюзивный забег «Без границ». Организатор – благотворительный фонд «Спорт для Жизни», который уже 10 лет развивает доступность любительского спорта для всех и помогает людям с инвалидностью заниматься спортом. Всего в забеге приняли участие 405 участников, из них 110 – детей, а также около 30 человек с инвалидностью.

Ни один забег фонда не обходится без авторской дистанции «Вслепую» (2 км) для всех желающих. В этот раз на старт вышли 40 человек – один бежал в повязке на глазах в роли незрячего бегуна, а его партнер выступал в качестве лидера. Также восемь участников пробежали эстафету длиной 21,1 км по основному маршруту дистанции. На финише бегуны согревались горячим чаем с сушками, восполняли энергию фруктами и другими угощениями из стартового пакета.

«Мы не первый год проводим забег "Без границ", он уже носит имя самого душевного забега нашего фонда. Каждое подобное мероприятие – это не только возможность здорово провести время на свежем воздухе, но и еще раз напомнить о важной роли, которую играют поддержка, сплоченность и позитивный настрой в развитии инклюзивной среды в России. Уже 10 лет мы работаем над тем, чтобы у людей с инвалидностью была возможность жить здоровой жизнью, наполненной яркими эмоциями, верой в себя и личными победами», – прокомментировала Анастасия Плетминцева, директор фонда «Спорт для Жизни».

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