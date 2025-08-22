Ирина Йовович представила трек и клип «Не заманишь»

Ирина Йовович, хорошо знакомая публике по работе в модной индустрии, телевизионным проектам и ярким ролям в клипах российских артистов, открывает новую страницу своей карьеры — в музыке. Её песня «Не заманишь» стала личным высказыванием о том, что значит оставить прошлое позади и выбрать путь к свету.

В основе трека и клипа — история человека, уставшего от лжи, манипуляций и пустых обещаний. Героиня отказывается идти по старому кругу и находит опору в себе. Лейтмотив песни звучит предельно прямо: «Я не поведусь больше никогда на твои слова». Это не только отказ от прошлого, но и уверенный шаг навстречу переменам.

В «Не заманишь» природа становится главным символом обновления: ветер, поля, леса — как знаки очищения и силы, способные вернуть ощущение движения вперёд. Музыка поддерживает эту атмосферу — в ней есть энергия освобождения и лёгкость, с которой начинается новая глава.

«Не заманишь» — не просто песня, а признание в том, что свобода всегда начинается с внутреннего выбора.