VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиИрина Йовович представила трек и клип «Не заманишь»

Ирина Йовович представила трек и клип «Не заманишь»

editor
By editor
33
ирина йовович - лошади
Фото © пресс служба Ирины Йовович

Ирина Йовович, хорошо знакомая публике по работе в модной индустрии, телевизионным проектам и ярким ролям в клипах российских артистов, открывает новую страницу своей карьеры — в музыке. Её песня «Не заманишь» стала личным высказыванием о том, что значит оставить прошлое позади и выбрать путь к свету.

В основе трека и клипа — история человека, уставшего от лжи, манипуляций и пустых обещаний. Героиня отказывается идти по старому кругу и находит опору в себе. Лейтмотив песни звучит предельно прямо: «Я не поведусь больше никогда на твои слова». Это не только отказ от прошлого, но и уверенный шаг навстречу переменам.

В «Не заманишь» природа становится главным символом обновления: ветер, поля, леса — как знаки очищения и силы, способные вернуть ощущение движения вперёд. Музыка поддерживает эту атмосферу — в ней есть энергия освобождения и лёгкость, с которой начинается новая глава.

«Не заманишь» — не просто песня, а признание в том, что свобода всегда начинается с внутреннего выбора.

Предыдущая статья
Напарником «Следопыта» Андрея Федорцова станет корги
Следующая статья
Студенты Казани и Москвы заняли первое место на Международном кампе АрхиTECH 2025 в Казани

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru