В рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума театр «Санктъ-Петербургъ Опера» заключил ряд соглашений

В рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума в Капелле 16 ноября состоялась сессия «Популяризация классического искусства современными средствами продвижения», в которой принял участие директор театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Евгений Малыгин. Модератором выступила Ольга Хомова, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

После сессии генеральный директор Кыргызского Национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Алмазбек Истамбаев и директор «Санктъ-Петербургъ Опера» Евгений Малыгин в торжественной обстановке подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ будет способствовать обменным гастролям и концертам творческих коллективов, а также оказанию помощи в обеспечении театров высококвалифицированными кадрами путем обмена специалистами и информацией, проведения мастер-классов, семинаров и стажировок.

17 ноября исполняющий обязанности директора Чувашского государственного театра оперы и балета Андрей Попов и директор «Санктъ-Петербургъ Опера» Евгений Малыгин подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Целью соглашения является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества театров, направленного на реализацию совместных творческих проектов и инициатив.