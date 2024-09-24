Юрий Стоянов и Ирина Розанова открывают семейный бизнес в комедии «Фантазёр»

В один прекрасный день успешный и заслуженный инженер детских игровых автоматов Олег (Юрий Стоянов) остается без работы: его сокращают. Рушится весь привычный уклад жизни семейства Лужиных. Олегу кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Однако любящая жена Света (Ирина Розанова) убеждает Олега, что все еще впереди. Супруги решают вместе бороться за будущее и берутся за любое дело. Они тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и много чего еще.

Это комедийный сериал о жизни, вдохновении и храбрости. Об обычной семье, члены которой каждый день отваживаются изменить свою судьбу и впустить в нее новые приключения, не боясь провала. Ведь каждый провал – это шаг к грандиозному успеху.

Главные роли в картине исполняют Юрий Стоянов, Ирина Розанова, Ян Цапник, Александр Стефанцов, Олег Фарафонов, Анна Антонова, Вера Гасаранова и другие. Режиссер – Кирилл Васильев.

«В этом сериале я сыграл много разных персонажей. Все они будут возникать в голове человека, который в один прекрасный день в уже невеселом возрасте потерял работу, и которого на такую же работу уже вряд ли возьмут. Так его скромная семья встает перед вопросом: как прожить, как подзаработать, как достойно просуществовать, да при этом еще и интересно? Вот инженер Лужин и начинает фантазировать. Эти придуманные им истории населены близкими ему людьми – женой, дочкой, зятем, внуком, замечательными соседями, которых он представляет в других обстоятельствах. А сам он становится то нищим, то олигархом, то женщиной, то военным, а то и полицейским, врачом, фокусником… Проще сказать, в кого мне не пришлось перевоплощаться по сюжету! Мне всегда интересно играть какие-то типичные ситуации, чтобы люди узнавали в персонажах себя или близких себе людей. Также важно было, чтобы семья получилась. И, мне кажется, нам с Ириной Розановой удалось показать мужа и жену, которые прожили вместе тридцать лет. Надеюсь, люди поверят в наших героев и в те ситуации, в которые они попадают в каждой серии. Потому что тогда эта история станет зрителю понятной, близкой, а в идеальном случае – родной», – рассказывает Юрий Стоянов.

«Мой персонаж привлекателен тем, что он истинно народный и узнаваемый. По сюжету образов мне пришлось сменить довольно много. В одном из них я очень-очень толстый. Меня всего обклеивали всяческими накладками, долго готовили, было не совсем комфортно, но все, на мой взгляд, получилось хорошо. Юрия Стоянова я имею честь знать с 1992 года, мы вместе с ним служили в прекрасном, уникальном Большом драматическом театре им. Горького. Ирину Розанову тоже знаю давно, она великолепная актриса. Так что работалось легко, хорошо, удивительно и неповторимо. Мечтал бы еще поработать с блистательным режиссером Кириллом Васильевым и всей замечательной командой», – говорит Ян Цапник.