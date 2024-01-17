Ольга Любимова поделилась главными итогами 2023 года

В пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция Министра культуры России Ольги Любимовой по итогам 2023 года. Журналисты узнали о посещаемости учреждений культуры, реализации национального проекта «Культура», в том числе в новых регионах, оцифровке книг и фильмов, а также о предстоящих в 2024 году ключевых профильных мероприятиях Министерства культуры РФ.

Как отметила Ольга Любимова, в прошлом году федеральные музеи посетили 43 млн человек. По Пушкинской карте купили 1 млн 100 тысяч билетов.

Министр культуры РФ сообщила, что в 2023 году было поставлено современное оборудование во все 77 музеев новых регионов. Федеральные музеи создали в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях первые 16 детских центров.

В частности, Ольга Любимова отметила деятельность РОСИЗО:

«Я хотела отдельно отметить команду РОСИЗО и Фонда кино, которые вообще очень активно трудятся в новых регионах. В Шахтёрском колледже кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова ими был создан музей кино — очень современная, здорово сделанная мультимедийная и интерактивная экспозиция».

Напомним, проект рассказывает об истории российского кинематографа и основных кинопрофессиях на примерах отечественных фильмов. Экспозиция построена на оцифрованных исторических документах, архивных фотографиях, кинореквизите, образцах старинной и современной кинотехники. Для вовлечения современного зрителя в выставочном пространстве созданы интерактивные объекты с мультимедийными технологиями.

На первом этаже экспозиции развернута ретроспектива, посвященная пионеру отечественного кинематографа Александру Ханжонкову, чье имя носит колледж в Шахтерске. На втором этаже построена интерактивная модель кинопавильона, в которой посетители смогут ощутить себя на съемочной площадке, в окружении реального профессионального оборудования, с хромакеем и интерьером комнаты Шурика из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». В обходной галерее вокруг павильона, как будто за кулисами, размещены разделы, иллюстрирующие этапы создания фильма. На примерах ярких фрагментов кино и профессиональных атрибутов идет повествование о производственном процессе и о сути профессий в кино. Интерактивная часть экспозиции позволяет посетителями поэкспериментировать со спецэффектами озвучки, всмотреться и вслушаться в первоэлементы кинорецептуры.