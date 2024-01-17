Старый Оскол присоединится к Музыкальному фестивалю Валерию Халилова

III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова традиционно охватит всю страну от Камчатки до Калининграда. Праздник музыки состоится в более чем 40 городах России.

Объединяющий символ фестиваля — песня-гимн «Навсегда великая страна» на слова Александра Савицкого и музыку Валерия Халилова прозвучит в финале каждого концерта. Предстоящий фестиваль посвящен 140-летию со дня рождения русского и советского военного дирижера, композитора, полковника Василия Ивановича Агапкина, автора легендарного марша «Прощание славянки». Его музыка, несущая национальный культурный код, показала свою жизнестойкость и любима многими поколениями».

Фестиваль Валерия Халилова проводится с 2020 года в формате биеннале. Организатор фестиваля - Благотворительный фонд Валерия Халилова. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, ГК «Аксель», ООО Агентство «ЛУКОМ-А».

АртМосковия – один из информационных партнёров фестиваля.

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