Названы победители конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран»

16 ноября на церемонии закрытия Международного кинофестиваля «Северный Характер» были объявлены победители конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран». Обладателем гран-при конкурса стал полнометражный игровой фильм «Белый пароход» (ООО Студия творческих инициатив «Открытие», автор сценария и режиссер — Инга Шепелёва, продюсеры — Янна Буряк, Жан Просянов). Фильм, рассказывающий историю любви якутской учительницы и русского директора школы на фоне перестройки, покорил жюри своим глубоким погружением в тему национальной идентичности и экологичным подходом к производству.

«Эта лента по единогласному решению конкурсной комиссии стала абсолютным победителем первого конкурса экологического кинопроизводства «Зелёный экран». Эта киноработа впечатлила жюри своим подходом к организации устойчивого кинопроизводства, большим количеством мер, принятых киногруппой для снижения ущерба природе», — отметила продюсер конкурса Светлана Солдатова. Продюсер киносмотра также подчеркнула, что «Зеленый экран» – это не просто конкурс, а важный шаг к развитию экологичной киноиндустрии в России.

«Мы бы очень хотели, чтобы кинематографисты, разделяющие наши взгляды на экологичное кинопроизводство, приняли участие в проекте «Зеленый экран». И нам бы также хотелось чтобы те, кто никогда об этом не задумывался, увидев эффект от «Зеленого экрана» у своих коллег, вовлеклись в эту историю. Мы бы хотели расширить влияние нашего конкурса на всю Россию. Предполагаем, что это будет происходить с помощью фильмов, которые участвуют и побеждают в нашем конкурсе», — поделилась она.

Лучшим полнометражным игровым фильмом был назван «Мой Север» (ООО «Кинозавод», режиссёр Юлия Крылова, продюсер Денис Фелюков), в номинации «Полнометражный документальный фильм» награда досталась проекту «Дельные люди. Арктика» (ООО «Арт Медиа Сервис», Фонд поддержки регионального кинематографа, сценарист Светлана Солдатова, режиссеры Елена Васюкова, Никита Чисников, продюсер Светлана Осминина). В блоке короткометражных неигровых фильмов победила картина «Ленин наоборот» (режиссер Никита Чисников, продюсер Мария Самушева). В номинации «Короткометражный документальный фильм» приз достался картине «Можно всё» (режиссер, продюсер Ксения Резниченко). В секции музыкальных клипов жюри отметило видео «Гордый» («Barbara Vido», режиссер, продюсер Варвара Видо) , а среди видеоблогеров победителем стала работа — Путь в Заполярье. Арктическая скейтборд-экспедиция (Производство: «Кинокомпания СБ» и Ferma production, Россия, 2024, режиссёры, продюсеры Артём Владимиров и Сергей Бастрыкин).

Награду вручали сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева и руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова.

«Программа «Зелёный экран», реализуемая по решению губернатора Андрея Чибиса, стала органичной частью комплекса мер для развития кинопроизводства, внедряемых под его началом. Это стимул создавать кино осознанно и с наименьшим ущербом для экологии, оптимизация расходов для команд, проводящих съемки, и новая точка роста для креативной экономики региона. Сформировав в Заполярье специализированный кластер с участием представителей локального бизнес-сообщества, готовых предоставить оборудование или помочь с декорациями, и северян, освоивших нужные кинопрофессии, можно существенно сократить величину углеродного следа, обеспечив при этом как экономический, так и социальный эффект», — пояснила сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

В состав жюри вошли представители регионального Министерства культуры, Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, общественных советов министерств и Центра развития кинопроизводства Мурманской области. Участники конкурса предоставили информацию о том, как они реализуют принципы устойчивого кинопроизводства на своих съемочных площадках.

«Уникальность, красота и характерные ландшафты Крайнего Севера, вместе с комплексом мер, направленных на развитие креативной экономики региона, создали удивительную творческую атмосферу в Мурманской области и большие возможности для роста местных предпринимателей. Однако, развивая одну из самых перспективных отраслей креативной экономики, мы должны гарантировать, что съемочный процесс не окажет негативного влияния на хрупкую экосистему Арктики. Первым шагом на этом важном пути стало внедрение в Мурманской области инициативы «Зелёный экран». Думаю, что данная программа привлечет интерес как крупных компаний, так и начинающих режиссёров. А участие в конкурсе станет стимулом для предприятий киноиндустрии организовывать свою деятельность наиболее устойчивым образом», — поделилась министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Зеленый экран — это первый в России конкурс экологичного производства кинопроектов, направленный на просвещение и распространение практик устойчивых съёмок. Вдохновлённый уникальной природой Мурманской области, где находится множество заповедников и природных парков, проект создан для привлечения внимания к экологичным методам работы в киноиндустрии.

Участники конкурса сообщали о том, организовано ли на съемочных площадках раздельное накопление отходов с последующей их передачей в пункты приема вторичного сырья; организованы ли субботники по уборке мусора в местах размещения съемочных площадок и на прилегающих территориях; использовались ли повторно материалы и (или) предметы от другого проекта; использовались ли на съемочных площадках многоразовая посуда и столовые приборы взамен одноразовых; информированы ли члены съемочной группы о необходимости экономного использования ресурсов (потребление воды, электроэнергии, обогрев помещений); были ли организованы совместные поездки участников команды до и с места съемок с приоритетом транспортных средств большой вместимости; были ли выбраны местные поставщики услуг и/или производители товаров; показаны ли в кадре действия по раздельному накоплению отходов и передаче полученных вторичных материальных ресурсов на утилизацию; и другую информацию, связанную с устойчивым кинопроизводством.

Конкурс, организованный Министерством культуры Мурманской области и Центром развития кинопроизводства Мурманской области (АНО «Продюсерский центр «Северный Характер»), призван стимулировать использование экологичных практик в киноиндустрии региона.