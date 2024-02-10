Ольга Мичи. «Род человеческий»

Название выставки «Род человеческий» заимствовано у знаменитой одноименной экспозиции Э.Стейхена, которая была впервые продемонстрирована в 1955 году в МоМА в Нью-Йорке. В центре внимания выставки Стейхена были простые человеческие эмоции, через которые он стремился продемонстрировать международное единство народов Земли. В основу экспозиции тогда легли репортажные фотографии более двухсот фотографов со всего мира.

На выставке ЦВК Béton процессы и проблемы современного мира рассматриваются средствами современной художественной фотографии. В экспозиции представлены работы из проектов Ольги Мичи «Уязвимые» и «Лицо божества», и творческой группы ГрОМ.

Поиск ответов на вопросы современности всегда лежал в основе актуального искусства. Эмоционально прочувствовать, сознательно переосмыслить и в итоге выразить в той или иной художественной форме собственное отношение к изменениям окружающего мира – эти стремления веками побуждали творческие умы к созданию уникальных шедевров. В свою очередь, эти бесценные артефакты не только отображали настоящее, но также позволяли взглянуть в будущее и становились катализаторами фундаментальных поворотов на пути истории. В наше время, когда темп движения человечества на пути его преобразования значительно ускорился, а в силу столкновения культур сам путь все активнее ветвится причудливыми вероятностями, искусство как никогда ранее важно, как средство, позволяющее демонстрировать фантастические реальности будущего, которые могут, в конечном счете, найти воплощение и в повседневной действительности.

Начинается выставка работами Ольги Мичи из серии «Уязвимые». Зритель оказывается в эпицентре глобальной проблемы выбора между прошлым и будущим, разобщенностью и единством, многообразием и унификацией. На этом пути нет единственного верного решения, которое бы дало ответ на то, что именно в человеческом обществе является более ценным. А, значит, уязвимыми в этой сложной ситуации оказываются не только находящиеся в меньшинстве герои работ Мичи, но и зрители проекта, которые так или иначе также, пускай и не всегда осознанно, вносят свой вклад в выбор между тем, что именно сохранить, а чем пожертвовать.

Проект «Лицо божества» Ольги Мичи исследует отмеченную проблему глубже, а именно дает возможность задуматься над тем, чем именно человечество руководствуется при выборе того или иного поворота на своем пути. Ведь характер решения определяется комплексом причин, в котором важны не столько преходящие обстоятельства или особенности местного этикета, сколько устойчивые, свойственные любому человеку базовые добродетели, страхи и связанные с ними слабости. Будучи отраженными ранее в древних изображениях божеств, эти людские качества продолжают направлять человечество и сейчас, порождая новых, не менее грозных идолов.

Завершают экспозицию работы группы ГрОМ. Какова вероятность того, что рядовой индивид может оказаться или стать супергероем или столкнуться в действительности с обстоятельствами вымышленной фантастической реальности? Видит ли зритель перед собой то, что существует на самом деле, или лишь то, что бы хотел видеть? Ведь, возможно, персонажи, сцена и сюжет кажущегося натуралистичным изображения являются продуктом художественного вымысла, созданного искусственным цифровым алгоритмом, который руководствуется не столько содержательно-фигуративными, сколько математически-абстрактными принципами.

Размышления авторов о современных героях реализованы на большеформатных работах с использованием ИИ.