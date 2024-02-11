Надвратные образы башен Московского Кремля

Спасская башня с частью стены и часовнями Вид с Красной площади Первая половина XIX в

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева и Фонд Андрея Первозванного представили выставочный проект, посвященный истории бытования, утрате и современному восстановлению надвратных икон на проездных башнях Московского Кремля.

Размещение икон на проездных воротах является устоявшейся вековой традицией в русской архитектуре. Надвратные образы всегда были важным смысловым символом и неотъемлемой частью фасадного убранства любой крепости. Их размещение было связано с особым почитанием святых или важными событиями. Посвящение некоторых икон, расположенных на башнях Московского Кремля, отражает значимые вехи в русской истории. Например, образ Спаса Смоленского на Спасской башне связывают с возвращением Смоленска в состав Московского государства в 1514 году, а изображение Печерской иконы со святыми Алексеем и Петром – с прекращением осады Москвы татарами в 1521 году. Другие образы – Святого Николая на Никольской башне, Иоанна Крестителя на Боровицкой, Троицы на Троицкой – связаны с древними монастырями и храмами центра Москвы.

Надвратные образы были выполнены в технике фрески, либо написаны на досках, размещенных в киотах. Их обновление, а иногда и полная замена, происходили при каждом ремонте или перестройке башен. Несмотря на регулярные вмешательства, некоторые иконы сохранили оригинальные фрагменты живописи XVII века и первоначальное посвящение и композицию вплоть до XX века. К началу XX столетия надвратные образы существовали на проездных башнях Кремля: Спасской, Никольской, Троицкой, Кутафьей и Боровицкой. Наиболее древние иконы были признаны памятниками старины и находились под надзором Московского археологического общества. В 1920-е годы памятники были утеряны либо спрятаны, и память о них была практически утрачена.

Владимир Бушуев, директор Фонда Андрея Первозванного:

«Выставка имеет особое значение в деле сохранения мирового культурного наследия, исторической преемственности, памяти о славных и трагических страницах российской истории. Несколько поколений наших соотечественников даже не задумывались о значении белых прямоугольников на башнях Московского Кремля, которые десятки миллионов граждан СССР ежегодно наблюдали в ходе телевизионной трансляции во время Парада 9 мая. Благодаря историкам, реставраторам, при организационном участии Фонда Андрея Первозванного и многих неравнодушных людей удалось открыть сохранившиеся иконы и воссоздать утраченные».

В 2007 году Фонд Андрея Первозванного выступил с инициативой возвращения надвратных образов на свое историческое место. В 2010 году из-под слоя штукатурки были раскрыты и отреставрированы фрески на внешней стороне Спасской и Никольской башен. В 2023 году завершились многолетние историко-архивные и натурные изыскания, которые подтвердили полную утрату остальных икон. Однако, на основании собранного материала были воссозданы образы на внутренних сторонах Спасской, Никольской, Боровицкой, Троицкой и Кутафье башнях.

Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева:

«При подготовке выставки мы сознательно сделали акцент на том, что в основе проекта реставрации и воссоздания надвратных образов башен Московского Кремля лежат длительные глубокие научные изыскания, деликатное и ответственное отношение к памятнику. Особое уважение вызывает факт привлечения к разработке иконографии утраченных образов ведущих специалистов по древнерусскому искусству. Сотрудники Музея архитектуры тоже внесли вклад в реализацию проекта: подбирали изобразительные материалы и документы, участвовали в подготовке историко-культурных исследований. Рассказ о достигнутых результатах в контексте истории архитектурного ансамбля Московского Кремля, позволит посетителям выставки пройти, вслед за учеными и реставраторами, непростой, но увлекательный и радостный путь возрождения надвратных образов».

Анатолий Оксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени А.В. Щусева по научной работе, куратор выставки:

«Этот проект – итог многолетней работы по возвращению на проездные башни Московского Кремля надвратных икон. Возобновление этих образов является исторической справедливостью, поскольку иконы, всегда существовавшие на башнях от момента их постройки, были важным художественным и смысловым акцентом в убранстве фасадов. История этих памятников тесно связана с архитектурной историей всего ансамбля крепости и должна осмысляться в ее контексте. Воссоздание образов было проведено на высоком научном уровне, с соблюдением всех требований, предъявляемых к работе на памятниках архитектуры».

В экспозиции представлено более 100 экспонатов, отражающих архитектурную историю Кремлевских башен и изменения расположенных на них икон. Это древнейшие планы Кремля, графические и живописные изображения ансамбля и проездных башен XVIII-XIX веков, гравюры разного времени, фотографии, в том числе уникальные снимки послереволюционного времени, посвященные реставрации и обследованию Кремля после обстрела в 1917 году. Картина истории надвратных образов будет дополнена архивными документами, которые проливают свет на борьбу архитекторов и реставраторов за сохранение этих памятников в начале ХХ века. В экспозиции будут показаны также современные эскизы воссозданных образов, выполненные специалистами Межобластного научно-реставрационного художественного управления, а также фотографии реставрации.

В проекте принимают участие Музей архитектуры имени А.В. Щусева, Музеи Московского кремля, Государственный Центральный музей современной истории России, Государственная Третьяковская галерея, Центральный Государственный архив Москвы.