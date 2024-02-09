В переулках эпохи

Николай Кузьмин. Стоянка автобусов. 1929. Государственная Третьяковская галерея
Музей русского импрессионизма предоставляет возможность «заглянуть в переулки» отечественного искусства 1930-х годов — мир раннесоветских интеллектуалов и эстетов — художников группы «13». В их графических и живописных работах, посвященных динамичной городской жизни, нашло отражение искусство старых мастеров, принципы импрессионизма и постимпрессионизма. Приглашенный куратор Надежда Плунгян предлагает новое прочтение творчества Владимира Милашевского и Даниила Дарана, Татьяны Мавриной и Николая Кузьмина, Надежды Удальцовой и Александра Древина. Рассказ о группе дополнят произведения Эдгара Дега, Жана-Франсуа Милле и Отона Фриеза, с которыми «Тринадцать» находились в мысленном диалоге.
Группа «13» (1929–1931), получившая название по количеству участников первой выставки, официально просуществовала лишь несколько лет, однако дружба и творческие поиски художников продолжались до 1970-х годов. Проект поможет больше узнать о мастерах, выбравших для своих высказываний формат документального рисунка, камерной картины и книжной иллюстрации. В противовес парадным сюжетам соцреалистов главной темой «Тринадцати» стала меняющаяся повседневность: городские улицы и перекрестки с трамваями и бегущими по делам людьми, парки и ипподромы, водные станции и пляжи.
Музей не реконструирует выставки объединения, а воссоздаёт художественную лабораторию, в которой формировался и развивался «стиль 13-ти» — созвучный скоростям нового времени быстрый рисунок с натуры, выполненный зачастую спичкой, без подготовки и последующей доработки. Художники не продолжили эксперименты авангардистов и дистанцировались от задач пролетарского искусства, перерабатывая в своих произведениях приемы мастеров прошлых эпох и раннего европейского модернизма: от интенсивных теней Рембрандта и выразительного штриха Франсиско Гойи до цветной линии Эдгара Дега и мгновенных впечатлений импрессионистов.
Одиннадцать тематических разделов выставки познакомят с главными представителями «Тринадцати» и расскажут о ключевых явлениях, в контексте которых работало объединение. Часть экспозиции будет посвящена ленинградскому кругу поэта Михаила Кузмина и художникам-самоучкам Юрию Юркуну и Ольге Арбениной-Гильдебрандт. Отдельным сюжетом станет книжная иллюстрация, в которую группа «13» привнесла темповый рисунок. На третьем этаже музей представит живопись и графику послевоенных лет.
Посетителям музея предоставлена возможность познакомиться с редко экспонируемые произведения Романа Семашкевича и Валентина Юстицкого, дополненные художественными перекличками с Морисом Вламинком и Луи Вальта. Также, впервые представлен живописный портрет участницы «Тринадцати» Антонины Софроновой кисти Владимира Милашевского, который известен прежде всего своими графическими работами.
Впервые творчество группы «13» будет в таком объеме представлено работами из музейных собраний, среди которых Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и другие. Более 300 произведений графики, живописи, декоративно-прикладного искусства и книг из 17 музеев и 13 частных коллекций составят многослойный рассказ о судьбе независимых советских художников.
Собранные в каталоге статьи куратора Надежды Плунгян, историков искусства Марины Боровской, Алексея Петухова, а также коллекционера и исследователя книжной культуры Михаила Сеславинского позволят дополнить представление о группе «13», узнать о ее месте в советской художественной среде, связях с саратовским творческим сообществом и увлеченности участников европейскими мастерами. Кроме того, в издание войдут архивные документы и фотографии, часть которых будет опубликована впервые.
В 2024 году партнером инклюзивной программы музея станет Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Для ряда произведений с выставки будут изготовлены тактильные станции для незрячих и слабовидящих посетителей. По окончании проекта макеты станут частью постоянных экспозиций региональных музеев. Проект будет сопровождаться обширной просветительской программой, включающей события для взрослых, детей и подростков, а также инклюзивные мероприятия.
Антонина Софронова. После грозы. У Кропоткинских ворот. 1933. Частное собрание
Даниил Даран. Циркачи. 1932. Собрание Александра Чапкина
Николай Кузьмин. Арбатская площадь. 1929. Собрание Александра Шелудченко
Роман Семашкевич. Чтецы. Середина 1930-х. Частное собрание
Владимир Милашевский. Близ Сердобска. 1926. Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева
Валентин Юстицкий. Пейзаж с цирком и фигурами. 1920-е годы. Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева
Владимир Милашевский. Коломна. Мост через Москву-реку. 1929. Собрание Романа Бабичева, Москва
Владимир Милашевский. Мясницкие ворота. 1930. Собрание Романа Бабичева, Москва
Надежда Кашина. У чайной. 1962. Государственный музей Востока
Надежда Удальцова. Старый Норк. Ереван. 1933. Собрание Романа Бабичева, Москва
Татьяна Маврина. Сухарева башня. 1927. Частное собрание, Москва
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