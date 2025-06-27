Ольга Серябкина выпустила новый сингл, который посвятила всем душным парням.

Наверняка в жизни каждой девушки был такой парень, рядом с которым приходится постоянно терпеть его занудство. Об этом и спела Ольга в своём свежем релизе. Деловой, педантичный краш, который профессионально катает на эмоциональных качелях, — такой персонаж играет на нервах и постоянно душнит.

«Меня кроет – ты устал, и в конце опять скандал, наши сплавы как металл, я мирилась — ты не стал…», – поёт Ольга Серябкина

Занудный душнила сводит с ума и затягивает в созависимые отношения. В треке гармонично сочетаются стильный саунд и лирика о сложных отношениях, знакомых каждой девушке, а само название «Душный» звучит актуально и трендово. Кажется, у топового хита SERYABKINA про бывших появился серьезный конкурент!