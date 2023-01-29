Омские музыканты представили релиз альбома на немецком лэйбле Out Of Line Music

Омская музыкальная группа Nytt Land сообщила о новом альбоме сайд-проекта KIBERSPASSK – SMORODINA. Релиз состоялся 20 января 2023 на немецком лэйбле Out Of Line Music, сообщает «Омск Здесь» − партнёр Евразийской медиагруппы.

«А еще иногда мы откладываем в сторону шаманские одеяния и древние тексты. Мы берём в руки гитары, включаем усилители на полную и, вдохновившись русскими сказками и славянским фольклором, выдаём немного иную музыку. И мы выдали новый альбом нашего сайд-проекта KIBERSPASSK - SMORODINA (2023). Горловое пение и фольклорное многоголосие мы смешали с гитарными рифами в стиле Pain и агрессивной электронщиной Prodigy. Наслаждайтесь!», – сообщил Анатолий Пахаленко в эксклюзивном комментарии для партнёра Евразийской медиагруппы «Омск Здесь».

Комментируя выход альбома, Анатолий Пахаленко рассказал, что после его презентации мировые критики приписали группе Nytt Land создание нового музыкального стиля – «шаманское кантри». Всё дело в том, что музыканты соединили горловое пение, легенды, древний эпос народов Севера с кантри и блюзом. «Альбом-эксперимент», − как называют его сами участники группы. И очень удачный эксперимент, основанный на не менее удачном альбоме 2021 года RITUAL.

Отметим, что релиз EP Nytt Land - Ritual: Blood of the West состоялся на австрийском лейбле 18 ноября 2022 года. Кроме того, в прошедшем году омская группа Nytt Land стала единственной музыкальной группой, кто представил Россию на крупнейшем рок-фестивале Европы HellFest-2022. Омичи выступили на одной сцене с Metallica, Guns'n' Roses, Offspring, Scorpions.

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