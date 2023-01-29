В Народном клубе LUDI состоится презентация альбома OLEHAN «СТРАННИК»

3 февраля в столичном клубе LUDI соберутся талантливые молодые артисты из разных городов, чтобы устроить грандиозный концерт и услышать эксклюзивную премьеру нашумевших треков артиста OLEHAN еще до выхода альбома «СТРАННИК». Среди них песни: «Просто», «Не одна», «Лейри» и др., а также премьера короткометражного фильма в честь выхода альбома.
В этот вечер мероприятие объединит музыку и кино. Незабываемую атмосферу праздника создаст самый позитивный ведущий страны - Дмитрий Нестеров. В музыкальной программе примут участие: OLEHAN, Nastya Star, SHAKIROV, Саша Морозова, DENIIZA, Лев Чупаченко, Олеся Едо, Марья Шкаберда, Five Stars, ПОКОЛЕНИЕ и другие.
Мероприятие проходит при поддержке продюсерского центра «ПОКОЛЕНИЕ».
Где? Народный клуб LUDI, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26.
Когда? В 17:00.
Вход свободный.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.