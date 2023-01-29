Премьерный вечер проекта «Исторические концерты – XXI век» – «К Золотому веку русского искусства»

Для поклонников музыкального искусства минувший и наступивший год представляет «эстафету» памятных дат. В 2022 творческая общественность вспоминала Александра Скрябина, Родиона Щедрина и великого импресарио Сергея Дягилева; вступивший в свои права 2023 год ознаменован юбилеями Сергея Рахманинова и Александра Бородина. За пределами нашего внимания остается, пожалуй, сознание нерасторжимого единства между этими великими именами отечественной культуры и интереснейших взаимосвязей между творчеством композиторов различных эпох. Соединяя между собой далекое прошлое и настоящее русского музыкального искусства, 28 декабря стартовал проект мультимедийных вечеров «Исторические концерты – XXI век» Альянса МузАртМедиа.

В Камерном зале Московского дома музыки можно было встретить людей разных возрастов, пришедших погрузиться в атмосферу путешествия «К Золотому веку русского искусства». В программе концерта были представлены произведения XII-XVIII веков. Символично, что «визитная карточка» русской симфонической музыки, увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки венчала композицию вечера, позволяя слушателям сформировать собственное впечатление, сколь долгий и интереснейший путь прошла отечественная культура до появления этого шедевра на свет.

«Исторические концерты – XXI век» – премьерный проект творческого Альянса МузАртМедиа. Альянс был создан по инициативе музыковеда, кандидата искусствоведения Елены Амелиной и телеведущей, модели, актрисы кино Анастасии Барашковой-Иониной. Ключевой идеей проекта стала просветительская миссия, идея преемственности от великих предшественников – в XIX и XX веке идею цикла исторических концертов воплотили Антон Рубинштейн, Сергей Дягилев, Степан Смоленский и Сергей Василенко – а также идея синтеза искусств. И действительно, музыка вечером 28 декабря тесно переплеталась с видеопроекциями художника Греты Евтушевской. От самых древних византийских песнопений к кантам петровской эпохи; от фрагментов опер Бортнянского к камерной музыке Алябьева постепенно разворачивалось это уникальное историческое путешествие, не нарушаемое привычным для концертов объявлением номеров – происходящее на сцене напоминало таинство. Важно отметить, что в программе прозвучала музыка редко исполняемых отечественных композиторов – Фомина, Хандошкина, Верстовского. Слушатели открыли для себя сокровищницу старинной русской музыки, без которой, пожалуй, невозможно было появление и первого композитора, широкого признанного и за рубежом – Михаила Глинки.

В концерте приняли участие лучшие молодые коллективы столицы – камерный оркестр «Академия русской музыки» под управлением Ивана Никифорчина, ансамбль «Cantus laudis» (дирижер – Алексей Лытасов), Рубинштейн-трио, солисты ведущих оперных театров Москвы. Более 2000 человек смотрели прямую трансляцию концерта по всей России и в странах Европы.

Главным меценатом проекта стал Виталий Ионин – предприниматель, президент фонда «Наша сила веры». При информационной поддержке фонда «Наследники победителей», Международной федерации балетных конкурсов и многих концертно-музыкальных организаций воплощается один из самых амбициозных проектов нашего времени. Впереди – целая серия концертов, посвященных истории русской музыки от ее истоков до наших дней. Впереди – все самое интересное.

Миронов АЛЕКСАНДР,

Фото – Денис РЫЛОВ

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