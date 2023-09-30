Российский блогер, исполнитель и автор песен SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал новый трек: «Читер» — лирическая композиция о любви на просторах онлайн-пространства.

Легкая молодежная новинка «Читер» — это размышления под гитару на злободневную для поколения Z тему — могут ли переписки в социальных сетях заменить живое общение с любимым человеком и всегда ли «синие галочки» без ответа говорят о том, что чувства собеседника безвозвратно угасли.

Песня создает неповторимый вайб, красивые минорные аккорды заставляют слушателя задумываться о важности момента, проведенного рядом с любимым человеком, а яркий финал композиции вселяет в душу надежду на хэппи-энд этой музыкальной истории:

«А сообщение прочитано

Два часа назад.

Я не рассчитывал, как читер,

Ответа увидать.

Но неужели тебе нечего сказать?

Теперь не знаю,

Куда себя девать…»

SOROKIN — битбоксер и известный блогер с многомиллионной аудиторией, а также харизматичный музыкант, ранее представивший поклонникам множество запоминающихся треков и клипов — «Кареглазая», «Пинг-Понг», «Девочка-ромашка», «Пятница», «ОП!» и другие.

В одном из интервью артист поделился, что его песни — своего рода частушки, которые звучат по-современному и создают прекрасное настроение. По признанию исполнителя, главная его миссия — дарить улыбку миллионам слушателей, заряжать их позитивом и делать этот мир немного счастливее.

Фото – Александра МАХЛИС

Visited 1 times, 1 visit(s) today