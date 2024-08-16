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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Она такая классная» – KiON представил документальный фильм о съемках роуд-муви о дружбе

editor
By editor
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она такая классная

В день выхода финального эпизода сериала «Она такая классная» в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера документального фильма о том, как снимали роуд-муви о дружбе. Актеры, авторы и продюсеры Игорь Мишин, Рубен Дишдишян, сценарист Кирилл Дышловой, креативный продюсер Кристина Рельян, а также же актеры Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Павел Майков, Евгений Егоров, Валерий Степанов, Олег Рязанцев, Екатерина Федулова, Игорь Хрипунов и Татьяна Догилева — поделились своими эмоциями от большого приключения, которым стал для них весь съемочный процесс. 

Создатели сериала раскроют секрет его необычного названия и проведут зрителям экскурсию по локациям проекта — а их было больше 140. Поклонники истории увидят неснятые дубли с разноцветной машиной, в которой четверка главных героев отправилась в большое путешествие, изменившее их жизни. Оказывается, у этой машины, как и у всех персонажей, есть свой непростой характер. Также зрителям покажут опасные каскадерские трюки, закадровый процесс их подготовки, и огромное количество курьезов, которые происходили на съемках.

Кроме того, Лев Зулькарнаев поделится подробностями своих поездок в благотворительный фонд «Антон тут рядом», а директор фонда Елена Фильберт расскажет о его работе над ролью Лени и о том, как специалисты консультировали актера. 

Лев Зулькарнаев, актер:

«На этом проекте мне было кайфово с самого начала. Я к моей роли отнесся как к вызову, как к возможности попробовать что-то абсолютно новое. Было сложно найти не просто внешнюю форму, а внутренний взгляд на жизнь, которую проживает мой персонаж Леня». 

Денис Прытков, актер:

«В ребятах огромная энергия, и для меня это было испытание! Но мы очень быстро сплотились и начали творить. Мне кажется, что для многих людей тема, которая касается жизни людей с расстройством аутистического спектра, может быть неизвестной, и очень хорошо, что мы не только ее обсуждаем, но и снимаем сериалы. Среди нас, на самом деле, очень много самых разных людей, просто мы этого не замечаем в потоке жизни большого города». 

Игорь Мишин, генеральный продюсер KION:

«Наш новый оригинальный сериал “Она такая классная” получил самые теплые отзывы первых зрителей, а актер Лев Зулькарнаев, который сыграл в нем трогательную и неординарную роль, был отмечен главным призом на фестивале сериалов “Пилот”. В этом сериале мы попробовали совместить важное гуманистическое высказывание и комедийный жанр, который становится проводником к непростой теме — бытовой повседневности необычных людей. И лично для меня важно, что наш проект, заходя на территорию социально-полезного кино, остается драйвовой историей про настоящую пацанскую дружбу и про то, как эта дружба может спасти человека и обрести новые смыслы по жизни».

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