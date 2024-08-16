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В Общественной палате РФ прошла премьера фильма «RUTUBE: новые регионы»

editor
By editor
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rutube - новые регионы

Картина создана совместно с российским журналистом Александром Малькевичем в ходе рабочей поездки команды RUTUBE в новые регионы России.

15 августа в Общественной палате РФ состоялась премьера фильма «RUTUBE: новые регионы», созданного совместно с российским журналистом и общественным деятелем Александром Малькевичем. Картина снята в ходе рабочей поездки команды национального видеохостинга RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») по городам Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в Республику Крым.

В картину вошли видеоматериалы по итогам стратегических встреч команды RUTUBE с журналистами, блогерами, студентами и представителями местных органов власти. Основной целью дискуссий стали медиаинтеграция, развитие и техническая поддержка новых регионов, расширение аудитории платформы, а также начало сотрудничества с лидерами общественного мнения и СМИ.

Российский журналист и общественный деятель Александр Малькевич:

«Очень здорово, что крупнейшие российские компании, особенно в сфере медиа и цифровых решений, не просто работают в наших новых субъектах Российской Федерации, но и полностью погружаются в предмет. Поэтому было бы очень правильно — и я об этом уже много раз говорил — чтобы десятки российских компаний по примеру RUTUBE проехали через все четыре наших новых субъекта, посетив 6-7 основных городов, и погрузились в проблематику на местах, чтобы понять, как им улучшить свою работу, какие сервисы наиболее востребованы в новых регионах РФ. Фактически RUTUBE показал пилотную модель вот такого серьезного глубокого погружения в реалии и жизнь на местах».

Директор по развитию и взаимодействию с госорганами RUTUBE Илья Емелин:

«Новые регионы возвращаются к жизни, и наша задача оказать им всестороннюю поддержку. Фильм стал важным событием в процессе их медиаинтеграции, и позволяет гораздо ближе познакомиться с нашей аудиторией, увидеть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества, усилить и сделать еще более эффективным наше взаимодействие. Мы рады, что количество авторов особенно из новых регионов, пользующихся платформой RUTUBE, неуклонно растет. А мы уже планируем следующие поездки и совместные проекты».

Фильм создан при содействии Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и Координационного совета ОП по развитию новых регионов.

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