В Москве начались съемки военной драмы «Значит, нам туда дорога». Проект создается компанией SМ Studio и телеканалом «Россия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Главные роли исполняют Иван Добронравов, Марк Богатырёв, Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Антон Пампушный, Василиса Семашкова, Вячеслав Разбегаев, Максим Битюков и другие. Режиссером выступает Дмитрий Петрунь. Проект создается к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2025 году. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

В центре сюжета – пятеро друзей, уроженцев разных регионов СССР, которые служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди – освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их ведет вперед песня, придуманная о них поэтом и фронтовым корреспондентом, майором Долматовским, – «Дорога на Берлин».

Дмитрий Петрунь, режиссер:

«Это военно-приключенческий фильм. Референсом к сценарию картины мы брали старые советские фильмы, такие как «В бой идут одни “старики”», «Женя, Женечка и „катюша“», «На войне как на войне», в которых важно не противостояние армий, не военный конфликт как таковой, а раскрытие человеческих характеров, взаимоотношения людей в условиях экстремальной ситуации. Здесь война, как стихия, которая позволяет нам, создателям этого проекта, ярче, контрастнее раскрывать характеры наших героев. В основе фильма лежит знаменитая песня «Дорога на Берлин», каждый куплет которой описывает определенный город, определенное место действия – это освободительное движение наших войск по странам Европы, от города к городу. Песня не только подарила название проекту, но и стала основой его сюжета, и определила локации для съемок».

Иван Добронравов, исполнитель роли Станислава Мирончика из Минска:



«Работа над ролью военного – это, в первую очередь, ответственное поведение, умение обращаться с оружием, овладение тактическими навыками. Но все же самое главное – само обстоятельство войны, в котором существуют наши герои. Именно оно побуждает их жить совсем по-другому, потому что каждый из них понимает, что на войне жизнь может закончиться в любую секунду. Этот факт невероятно все обостряет. И касается это не только сугубо военных действий – наступлений или атак, но и событий в межличностных отношениях. Для меня самое главное, чтобы мой герой на экране получился честным, и люди, глядя на него, видели живого добродушного человека, который очень хочет жить, очень хочет мира, но при этом ему нужно отчаянно воевать и сражаться каждый день».

Александр Бухаров, исполнитель роли командира пехотного отделения, сержанта Владимира Старшинова (Старый):

«Мы с режиссером находимся в творческом поиске моего героя, его характера и особенностей. Думаю, каким он будет, покажет сама картина. Подвиги наших дедов у нас в крови. Во все времена важно помнить о том, кто мы и для чего ходим по этой земле».

Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге, Москве и Республике Беларусь.