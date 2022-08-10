«Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил»

Будущий шоумен впервые женился в 18 лет. С тех пор в его постели побывали сотни женщин. У него было шесть официальных браков, несколько гражданских и десятки коротких романов. О его мужской силе ходили легенды. Его выходки многих приводили в шок. Однажды он даже организовал собственные похороны. Алибасов был уверен, что не может принадлежать только одной женщине. Лишь однажды знаменитый артист получил отказ, а неразделенная любовь чуть не стоила ему карьеры. Теперь он всегда уходил первым и после расставания навсегда вычеркивал бывших из своей жизни. Пока не встретил Федосееву-Шукшину…

В 1964 году Лидия Николаевна познакомилась на съемочной площадке фильма «Какое оно, море?» с Василием Шукшиным и влюбилась. На тот момент оба были несвободны. Когда она попросила у мужа развод, родственники пришли в ярость, а дочь Настя заявила, что у нее больше нет матери. Федосеева сильно переживала, но ради режиссера навсегда закрыла дверь в прошлую жизнь. Со стороны они казались образцово-показательной советской семьей. Но за красивой картинкой скрывались регулярные запои Шукшина. Лидия Николаевна приняла для себя решение терпеть все выходки мужа ради любви. Судьба отвела им десять лет. Режиссер умер на съемках. Через три года вдова отправилась под венец с кинооператором Аграновичем. Потом у нее был еще один брак с польским художником Мареком Межевским.

В 1995 году Алибасов и Шукшина случайно встретились на банкете и начали встречаться. В окружении актрисы недоумевали: что интеллигентная женщина нашла в скандальном продюсере. Но они уверяли: встретили родственную душу. Через три года Бари и Лидия все-таки расстались. А спустя 20 с лишним лет неожиданно для всех поженились.

Совсем скоро любовь превратилась в ненависть. Актриса обвиняла мужа в воровстве. А он ее – в наведении порчи. За противостоянием двух семей – Алибасовых и Шукшиных – следила вся страна. Из своих отношений с Шукшиной продюсер в очередной раз устроил настоящее реалити-шоу.

Сейчас безумные секс-вечеринки с фанатками и провокационные заявления для Алибасова остались в прошлом. Некогда великий и ужасный Барри теперь гуляет по Москве под руку с помощницей и с трудом добирается до квартиры без посторонней помощи. Но к редким свиданиям с возлюбленной Лидой готовится тщательно.

Что же на самом деле связывает бывших супругов? Ради чего они отказываются жить вместе, а вместо Лидии Николаевны в квартире Алибасова поселилась другая женщина? Почему шоумен скрывает имена своих бывших возлюбленных? Сколько внебрачных детей у скандального артиста? Из-за чего мать единственного признанного сына — Бари-младшего — провела 20 лет в психиатрической клинике? Действительно ли сын продюсера хотел жениться на своей бывшей мачехе? Правда ли, что в молодости Бари Каримович стеснялся своего имени? Какие тайны хранит король российского эпатажа? И будет ли еще одна свадьба Алибасова и Шукшиной?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил» в пятницу, 12 августа, в 00:10 на Пятом канале.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.