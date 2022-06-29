Как воспитывать в детях культуру речи

– Воспитание культуры речи является нравственной проблемой социального значения. Что же включает в себя это сложное понятие? Если говорить в целом, культура речи проявляется в умении облекать свои мысли в правильные фразы, общаться в соответствии с определенными нормами и обладать богатым словарным запасом. Развивать комплекс таких навыков нужно с самого детства, – рассказывает певец Владимир Брилёв.

Когда стоит приучать ребенка к культуре речи

С юных лет родители приучают ребенка использовать в речи «волшебные» слова «спасибо» и «пожалуйста», не перебивать старших и не грубить. Так закладываются первые «кирпичики» в фундаменте. Всю важную информацию ребенок черпает из собственной семьи. Именно родители должны научить его правильной культуре речи, причем начать делать это нужно как можно раньше.

Главные составляющие культуры речи:

умение грамотно излагать свои мысли;

вежливость в общении с окружающими людьми;

умение поддерживать беседу в спокойном тоне;

богатый словарный запас без использования «слов-паразитов».

Если у ребенка отсутствует культура речи, ему будет сложно общаться со сверстниками и стать приятным собеседником. Кроме того, важно не только то, что сказано, но и то, как. Зачастую «здравствуйте» и «извините», сказанные ребенком небрежно и холодно, производят на окружающих неприятное впечатление. Напротив, доброжелательный и приветливый тон сразу же располагает к себе.

Важной составляющей культуры речи является умение не только говорить, но и слушать. Речевая сдержанность − еще один показатель правильного воспитания.

Как развить навыки речевой культуры

Большинство воспитателей и педагогов предлагают обучение основам речевой культуры в форме игры. Очень популярны короткие сценки, которые помогают ребенку понять, что и как нужно говорить в различных ситуациях. Как правило, с такими задачами отлично справляются ролевые игры «дочки-матери» или «школа».

Основные навыки речевой культуры, которым нужно обучить ребенка:

уметь спокойно решать конфликтные ситуации со сверстниками − поможет поиск компромисса;

не перебивать говорящего собеседника − обучение ребенка житейской мудрости «сначала дай сказать другому, а потому говори сам»;

признание своей неправоты, например, при нарушении личных границ (выхватил игрушку у другого ребенка, растоптал песочный замок друга) ребенок должен извиниться;

контролировать эмоциональный тон беседы − не пытаться перекричать или переспорить собеседника;

не забывать о вежливости.

Также речевую культуру ребенка нужно развивать и обогащать с помощью правильной детской литературы с последующим обсуждением прочитанного. Чем быстрее маленький слушатель приобщится к хорошим книгам, тем более грамотным собеседником он станет в будущем. Все дело в том, что хорошие книги развивают словарный запас ребенка, делают его речь красивой и богатой. Кроме того, юный читатель сможет оценить поведение главных героев со стороны, обнаружив правильные и неправильные моменты.

Речь в жизни человека играет крайне важную роль. Она помогает правильно взаимодействовать с окружающими, четко доносить свою позицию. Культура речи позволяет выглядеть воспитанной и грамотной личностью. Обязательно вырабатывайте в ребенке речевую культуру и не забывайте, что легче начинать с чистого листа, нежели потом исправлять очевидные проблемы.

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