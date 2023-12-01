«Они потрясли мир. Брюс Уиллис. Обрывки памяти»

Как начиналась карьера Брюса Уиллиса? Съемочная группа программы разыскала бар, в котором работал актер! Эксклюзивные съемки и уникальные кадры из Нью Йорка и других знаковых для звезды мест!

Актер, продюсер, музыкант. Мы помним его по культовым боевикам, в которых он играл невероятно крутых парней. Супергерой, красавчик, любимец женщин. «Крепкий орешек» играючи мог спасти кого угодно: любимую женщину, невинное дитя и даже целый мир. Но вот себя спасти не смог. Сегодня звезда американских блокбастеров Брюс Уиллис подходит к краю пропасти под названием «забвение».

Он был старшим из четверых детей в семье. Лидер и заводила в школе. Но у Брюса была одна проблема: он заикался.

После школы он пробовал себя в разных профессиях: охранник, водитель автобуса и даже частный сыщик. Но сцена оказалась сильнее. Творческий путь был сложным. Начинающий актер буквально продирался сквозь тернии к звездам. Трамплином на вершину послужил сериал «Детективное агентство «Лунный свет». Тогда на кастинге будущей звезде удалось обогнать три тысячи конкурентов. Но именно с этого сериала у актера начались проявляться первые симптомы болезни - звездной.

Режиссеры возмущались, что актер активно вмешивается в съемочный процесс и диктует свои правила. По его инициативе переписывали целые куски сценариев. Известный продюсер Ричард Гир натерпелся от Брюса едких шуток и подколов и поклялся, что больше никогда не будет с ним работать.

В его жизни были сотни ролей в кино, но множество измен. Брутальному красавцу постоянно приписывали романы с его партнершами, а возлюбленные ревновали его не только к актрисам, но и к статисткам. Самая большая любовь в жизни звезды – это его дочери. Ради них он даже записывался на кулинарные курсы, чтобы радовать своих принцесс вкусными блюдами. К сожалению, сейчас Брюс Уиллис утратил часть даже элементарных бытовых навыков.

Год назад он объявил о завершении карьеры. Но только в этом году врачи смогли поставить Брюсу окончательный диагноз – лобно-височная деменция. Это неизлечимое заболевание, от которого гибнут клетки мозга, и человек постепенно теряет себя.