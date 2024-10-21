«Они потрясли мир. Бурак Озчивит. Роковое искушение»

Этот брутальный мачо сводит с ума женщин всего мира. Поклонницы готовы на все ради встречи с ним. Даже отдать последние деньги. Бурака официально считают самым красивым мужчиной Турции. Но за международное признание и всеобщее обожание ему пришлось дорого заплатить.

Биография одного из самых популярных турецких актеров полна невероятных поворотов. О том, что он красив, Бурак слышал с первых лет жизни. От миловидной внешности ребенка были в восторге все соседи.

Три поколения семьи Озчивита торговали кебабами. Мальчик с детства помогал отцу на кухне и имел все шансы стать самым сексуальным продавцом фаст-фуда в Турции. Но папа однажды отправил фото своего наследника на конкурс красоты. Он и предположить не мог, что этот поступок навсегда изменит жизнь Бурака!

Изначально организаторы выбросили фото в мусорное ведро, но перед началом первого тура один из продюсеров все же решил дать юноше шанс. В итоге, Озчивит победил и получил звание «Лучший мужчина-модель Турции». А через пару лет занял второе место среди моделей всего мира!

Следом посыпались предложения о съемках в рекламе, кино и сериалах. Особой популярности эпизодические роли не приносили, пока Бурак не получил приглашение от продюсеров главного турецкого сериала всех времен – «Великолепный век». Персонаж, которого сыграл Озчивит, отважный военачальник Малкочоглу Бали-бей, пленил сердца зрительниц с первых же секунд. В Турции началась настоящая буракомания. Женщины называли в его честь своих детей. А мужчины принялись отращивать густые усы!

Актер купался в народной любви и деньгах. Правда, всеобщее обожание сыграло с артистом злую шутку – уровень его самолюбования начал расти… Галантный и обходительный на экране, в реальной жизни мужчина становился все более несдержанным и даже агрессивным! За свой горячий нрав звезда едва не заплатил карьерой.

На съемках сериала «Королек-птичка певчая» Бурак познакомился со своей будущей женой Фахрие Эвджен. Сначала актеры старались подавить чувства, которые возникли с первых минут. За личной жизнью пары фанаты следили как за очередным сезоном популярного сериала. В СМИ регулярно появлялись восторженные статьи о знаменитом семействе. Но многие уверены, что их заказывал сам Озчивит. Ведь на самом деле их отношения с женой были далеки от идеальных.