Состоялась премьера сериала «Залетела в тренды»

21 октября состоялась премьера молодежного веб-сериала от создателей хита «Трудные подростки» и научно-фантастического детектива «Подростки в космосе». Сериал расскажет о нелегком пути главной героини к своей музыкальной мечте. Премьера сериала состоялась в сообществе шоу «Залетай в тренды», а также в сообществе «Новые эпизоды» в VK, на платформе CHILL и YouTube. Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) и VK Creative.

«Залетела в тренды» – российский восьмисерийный веб-сериал о пути к популярности и природе таланта от режиссера Бориса Казанцева. Главные роли исполнили Виталий Андреев (актер сериала «Трудные подростки», «Волк» и «Ненормальная»), Амалия Барышева (актриса фильма «Пиковая дама») и Иван Лаврухин (актер сериала «Чёрная весна», «Эта любовь» и другие). В съемках проекта приняли участие MIA BOYKA, Клава Кока, ЕГОР ШИП, NATAN, Карина Кросс и Константин Анисимов. А в эпизодических ролях снялись реальные участники третьего сезона шоу «Залетай в тренды». В сериале звучит музыка из первых двух сезонов шоу, а главная героиня исполнит песни победительницы первого сезона Pegas.

«Сериал, в основу сценария которого легло популярное онлайн-шоу, это один из первых подобных кейсов в российской киноиндустрии, где на текущий момент наблюдается острая потребность в новых форматах и сюжетах. Сериал «Залетела в тренды» – еще один пример того, что интересную и цепляющую историю, за которой зритель захочет следить, можно создать вдохновившись чем угодно — комиксами, компьютерными играми, игрушками, а теперь и реалити-шоу», – поделился продюсер шоу «Залетай в тренды» и сериала «Залетела в тренды» Сергей Бородин.

Сериал «Залетела в тренды» – часть проекта «Новые эпизоды», где молодые авторы DIY-киноконтента могут публиковать свои работы, обмениваться опытом и общаться со зрителем. Это место для начинающих авторов заявить о себе.