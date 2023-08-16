«Они потрясли мир. Двойная жизнь Валерия Золотухина»

Его часто называли «алтайским самородком». Обезоруживающая улыбка моментально влюбляла в себя миллионы зрителей. Он органично смотрелся и в роли простого деревенского парня, и в роли вампира. Не боялся сниматься в мистических фильмах и называл актерство дьявольской профессией. При этом был очень набожным человеком и регулярно ходил в храм. Двойственность была присуща Золотухину не только в работе, но и в личной жизни.

Его жизнь, собственно, началась с загадок. Он родился 21 июня 1941 года. На следующий день началась война. Мать смогла зарегистрировать сына только через неделю. В свидетельстве написано 27 июля. А годы спустя в паспортном столе сотрудница приняла семерку за четверку. Поэтому Валерий Золотухин отмечал день рождения трижды: 21, 24 и 27 июня.

Он с детства был активным, выступал перед соседями и мечтал стать актером. Но случилась беда и мальчик едва не остался инвалидом. Многие говорили, что это плата за безбожный поступок его отца.

До 16 лет Валерий передвигался только на костылях. Ему хотелось ходить на танцы и свидания. Только девчонки не воспринимали его как ухажера. Тогда Золотухин пообещал себе, что станет актером и с ним рядом будут только роскошные женщины.

Его первой женой стала самая красивая студентка ГИТИСа Нина Шацкая. Как-то Валерий предложил ей помощь в подготовке к экзаменам в обмен на поцелуй, и девушка сразу потеряла голову.

После выхода на экраны фильма «Бумбараш» на Золотухина обрушилась слава. Его начали приглашать самые знаменитые режиссеры. Каждая роль – ярче предыдущей. Карьера шла в гору, а семейная жизнь рушилась. Валерий все больше времени проводил на работе, а выходные – с друзьями. Однажды Нина обнаружила дневник Золотухина и после прочтения пришла в ужас. На страницах он в подробностях описывал свой роман с актрисой Ией Саввиной. Последовал скандал, клятвы верности. Но вскоре из тех же дневников Нина узнала о новой измене.

Потом – еще и еще.

Когда Шацкая ушла к Леониду Филатову, Валерий вздохнул с облегчением, ведь к тому моменту у него уже была новая возлюбленная.

Он был женат дважды. Эти браки казались благополучными. И лишь на страницах дневников, которые актёр вел с детства, он говорил правду. На бумаге он откровенно рассказывал о многочисленных поклонницах, тайных романах и душевных муках.

Последние годы жизни Валерий Сергеевич жил на две семьи. Он одинаково сильно любил как официальную жену Тамару, так и гражданскую - Ирину Линдт. И даже рождение сына от любовницы не заставило его подать на развод с Тамарой.

Он каждое утро начинал с молитвы и хранил дома несколько слепков посмертных масок: Пушкина, Высоцкого, Смоктуновского и свою.

Какой грех своего отца всю жизнь пытался искупить Золотухин? Правда ли скамейка у ГИТИСа стала для юного Валерия счастливой? Действительно ли Бумбараша изначально должен был играть другой актер? Зачем артист давал прозвища своим женщинам? Почему он не уходил от жены? Из-за чего супруга много лет терпела измены мужа и отпускала его на свидания с любовницами? Кто пытался приворожить народного артиста? Какое необычное хобби было у звезды советского кино? Неужели Валерий Сергеевич до последних дней не знал о своем смертельном диагнозе? В чью пользу официальная жена отказалась от наследства после смерти супруга и кому достались дневники Золотухина?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Двойная жизнь Валерия Золотухина» в пятницу, 18 августа, в 00:10 на Пятом канале.

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