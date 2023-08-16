«Централ Партнершип» и «ЯРКО» выпустили первый тизер-трейлер мультфильма «Доктор Динозавров»

Предлагаем вашему вниманию тизер-трейлер мультфильма «Доктор Динозавров», совместного производства кинокомпании «Централ Партнершип» и анимационной компании «ЯРКО» (входят в «Газпром-Медиа Холдинг»). Полнометражная анимационная картина в жанре приключения и комедии для всей семьи выполнена в технологии 3D.

В центре сюжета – жизнь школьника Филиппа Динозаврова полна неудач, но однажды он открывает портал в мезозойскую эру…

Режиссером фильма выступает Максим Волков («Бука. Моё любимое чудище», «Садко», «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»). Продюсеры проекта – Вадим Верещагин и Альбина Мухаметзянова.

Максим Волков, режиссер и автор сценария:

«Герои нашей истории – это большая семья Динозавровых с интересным прошлым. Отец семейства – Доктор Динозавров, или просто Док, помешан на семейном наследии и желает, чтобы его сын продолжил дело их великих предков. Вот только подростку Филиппу гораздо больше нравится реальная жизнь, чем пыльные музейные кости – и на этом вечном конфликте отцов и детей начинает собираться пружина, которая и закинет всю семью в прошлое, чтобы там они смогли создать свое новое будущее. Будущее семьи, в которой бок о бок уживаются зачастую непохожие характеры. Героям предстоит незабываемое, иногда очень веселое, а иногда холодящее душу приключение через джунгли, болота, ущелья и зыбучие пески, где они лучше узнают не только друг друга, но и самих себя».

Альбина Мухаметзянова, генеральный продюсер:

«На данный момент написан сценарий, готова линейка персонажей, с которой мы готовы переходить в анимацию. Параллельно идут тесты по визуализации джунглей, разрабатываются эффекты, которые позволят решить все художественные задачи проекта. Так же наши герои скоро заговорят, потому что прямо сейчас активно идет кастинг актеров. Креативную команду проекта представляют режиссёр и сценарист Максим Волков, креативный продюсер Димитрий Аверкиев и автор идеи Антон Гречко. В разное время они создали заметные игровые и анимационные проекты, а сейчас объединились, чтобы телепортировать всех нас в захватывающий диномир».

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