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Сибирский герой не прощается: сериал «Ронин» продлевается на второй сезон

editor
By editor
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ронин - дмитрий паламарчук
«Ронин» – Дмитрий Паламарчук. Фото © пресс-служба ТВ-3

Сериал «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли официально продлен на второй сезон. История бойца СОБР Ивана Доронина, вынужденного вернуться в родные края и заново строить свою жизнь, сразу полюбилась зрителям. Уже в день премьеры, 13 января 2025 года, «Ронин» стал лидером своего слота с долей 8,5%*.

«Ронин» – остросюжетный сериал, сочетающий элементы боевика, драмы и детектива. В первом сезоне главному герою Ивану Доронину пришлось вернуться в родной город после смерти бывшей жены, чтобы позаботиться о сыне. Однако его прошлое не даёт ему покоя, а родной край оказывается местом, где ему предстоит не только бороться за семью, но и столкнуться с преступностью, влиянием коррумпированных чиновников и собственными внутренними демонами.

Во втором сезоне авторы продолжат историю Доронина. Зрителей ждут новые яркие герои, пронзительные и загадочные истории, напряженные экшн-сцены и полюбившиеся многим сибирские пейзажи. Производством вновь займется кинокомпания «Триикс Медиа».

«Ронин» — один из самых значимых проектов в моей карьере. Зрители писали не просто о сюжете или актерской игре, а о своих эмоциях — как сериал их тронул, как они смеялись, плакали. Это настоящая победа проекта! Мы приложим в два раза больше усилий, чтобы второй сезон был более интересным, захватывающим и человечным. Скоро приступаем — обещаю!», – говорит исполнитель главной роли Дмитрий Паламарчук.

«Мы очень признательны нашим зрителям за прекрасные отзывы о сериале «Ронин». Это заслуга всей нашей команды, которая трудилась над созданием проекта. Хотелось бы также выразить слова благодарности руководству телеканала ТВ-3 и отдельно Тине Канделаки за доверие, максимальную поддержку проекта и решение о съемках второго сезона. И конечно, большое спасибо Министерству культуры Красноярского края, коллективу «Енисей кино» и его руководителю Ирине Беловой, кинокомиссии Красноярского края, в частности Василию Нелюбину, кинокомпании «Сибирь Триикс Медиа» и ее гендиректору Андрею Денисову, а также всем жителям Сибири. Благодаря вам этот проект состоялся и стал франшизой.

С удовольствием готовимся к следующей продолжительной экспедиции. Первая длилась больше шести месяце, что стало для нас рекордом. Традиционно планируем привлекать как можно больше красноярцев для участия в создании проекта, как это было и в первом сезоне. А уже участвующим в проекте красноярским артистам желаю стать звездами федерального масштаба, но не заболеть «звездной болезнью».

После выхода «Ронина» мы получаем большое количество писем от жителей из разных регионов страны с просьбами, чтобы наша кинокомпания приехала снимать к ним подобные сериалы. Они очень хотят видеть на экранах свои родные края и любимых местных артистов. То есть, такие проекты востребованы. И мы будем продолжать снимать в регионах», – рассказывает генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.

«»Ронин» стал не только успешным проектом для ТВ-3, но и настоящим зрительским хитом. За это нужно сказать спасибо всему продакшену, который работал над проектом, во главе с генеральным продюсером Инессой Юрченко. И конечно, непосредственной команде сериала: сценаристам, режиссерам, актерам. Отдельное – исполнителю главной роли Дмитрию Паламарчуку, которому удалось создать на экране образ, запавший в сердца многим. История о сильном, но ранимом человеке, который ищет свое место в мире, нашла отклик у аудитории. Люди привязались к этой истории настолько сильно, что ждут ее продолжения. И мы не обманем их ожидания», – комментирует генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.

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