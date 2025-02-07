«Атом»: многосерийная историческая драма

1942 год. В самый разгар войны команде ученых поручено в крайне сжатые сроки создать советскую атомную бомбу, а разведке – раздобыть необходимую для научного проекта информацию. Так начинается изматывающая и опасная работа наперегонки со временем, чтобы предотвратить грядущий ядерный шантаж бывших союзников. Но смогут ли участники проекта совладать со своими личными страстями и чувствами и, полагаясь исключительно на холодный разум, объединить усилия для достижения общей цели – безопасности для своей Родины и ядерного равновесия в послевоенном мире?

«Это особый период в жизни и истории нашей страны, период, когда был совершен подвиг советского народа. Период, когда люди с разными биографиями и разных профессий, забыв о своем эго, обидах и своем представлении о жизни, в очень непростых условиях, бытовых, в том числе, объединились в достижении общей цели. В этом фильме нам хотелось рассказать о том, как всего за четыре с половиной года был создан не только ядерный щит страны, но и вся атомная промышленность. Надеюсь, у нас получилось», – говорит генеральный продюсер проекта и исполнитель одной из главных ролей Алексей Гуськов.

«Наша картина – про людей, которые меняли историю и многое вложили в то, чтобы наступил мир. В основном, все наши герои-ученые – фронтовики, они понимали, что значит иметь оружие, превосходящее по силе. Но при этом ученые – творческие люди, они мыслят не так, как военные, наука – искусство для них. Они все, кроме Курчатова, молодые, до 35 лет. И потому настрой у них был боевой, да и соревнование между учеными разных стран, конечно, подстегивало. Они сидели в лаборатории сутками, проводили, говоря сегодняшними словами, мозговой штурм, а если вдруг что-то приходило им в голову ночью, шли и делали. Ведь от них каждый день требовали результаты, а от их работы зависела безопасность страны. При написании сценария мы консультировались со специалистами из Росатома и с историками по этой теме, обсуждали каждый термин. Но просто произносить слова – легко. А как артикулировать, чтобы это звучало по-другому, как соединить с действием, как держать в руке тот или иной предмет, – это было сложно. Затем уже вместе с артистами мы ходили в лабораторию и смотрели, как работают ученые, как общаются между собой, чтобы быть максимально достоверными в кадре. Но, прежде всего, нам важно было показать человеческие истории этих людей, поэтому в нашем фильме есть и личные моменты, и то, как любовь, страх, радость или переживание влияли на их жизнь и работу», – рассказывает режиссёр Нурбек Эген.

«Если честно, отношение к фильму поначалу у меня было весьма скептическое. Но с самой первой встречи с режиссером Нурбеком Эгеном и творческой группой мое мнение стало меняться: они сразу сказали, что хотят, чтобы у любого человека, имеющего отношение к науке, разбирающегося в этой теме, при просмотре не возникало мысли, что ему показывают какую-то ерунду. Такой серьезный подход мне показался интересным. И дальше, уже в процессе съемок, я много раз ездил к творческой группе для консультаций и привозил их к нам на факультет, где показывал научные приборы, рассказывал, как что происходит. Ядерный проект – это что-то совершенно выдающееся! Настолько там много всего было сконцентрировано – и науки, и техники, и хорошей организации. И за очень короткое время: проект активно заработал весной 1945-го, а уже в августе 1949-го взрывается бомба. Это очень сильно! И эта картина рассказывает об этом, а также об участниках проекта, их личной жизни. Показывает, что, с одной стороны, это были простые живые люди, но с другой – делали абсолютно выдающиеся вещи», – комментирует доцент физического факультета МГУ, консультант Евгений Широков.

Проект создан Кинокомпанией ПЕРЕВАЛ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Фонда «АТОМ». Главные роли в картине исполняют Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Гурам Баблишвили, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталья Батрак и другие.

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