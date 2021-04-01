«Весенний мультипарад» стартовал в Московской области

Фестиваль анимационных фильмов «Весенний мультипарад» пройдет в Московской области с 1 по 18 апреля 2021 года.
В апреле 2021 года в 17 городских округах региона на 47 закрытых площадках состоятся кинопоказы Фестиваля анимационных фильмов «Весенний мультипарад». Фестиваль представляет собой широкий открытый смотр новейших российских мультфильмов – номинантов и призеров 8‑й Всероссийской акции «Открытая Премьера» и 26-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале – важнейшего профессионального конкурса анимации страны.
Зрителям будут представлены шесть программ, по две программы на аудитории 0+, 6+ и 12+.
Фестиваль на территории Подмосковья проводится при поддержке Министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино».
Юные зрители региона встретятся с уже полюбившимися героями анимационных сериалов, а также новыми анимационными персонажами, которые познакомят их с веселыми, добрыми, интересными и поучительными историями.
Вход на все показы и мероприятия фестиваля бесплатный.
Подробности о месте и времени проведения показов – на официальных интернет-ресурсах учреждений.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.