«Весенний мультипарад» стартовал в Московской области

Фести­валь ани­ма­ци­он­ных филь­мов «Весен­ний муль­ти­па­рад» прой­дет в Мос­ков­ской обла­сти с 1 по 18 апре­ля 2021 года.

В апре­ле 2021 года в 17 город­ских окру­гах реги­о­на на 47 закры­тых пло­щад­ках состо­ят­ся кино­по­ка­зы Фести­ва­ля ани­ма­ци­он­ных филь­мов «Весен­ний муль­ти­па­рад». Фести­валь пред­став­ля­ет собой широ­кий откры­тый смотр новей­ших рос­сий­ских мульт­филь­мов – номи­нан­тов и при­зе­ров 8‑й Все­рос­сий­ской акции «Откры­тая Пре­мье­ра» и 26-го Откры­то­го рос­сий­ско­го фести­ва­ля ани­ма­ци­он­но­го кино в Суз­да­ле – важ­ней­ше­го про­фес­си­о­наль­но­го кон­кур­са ани­ма­ции страны.

Зри­те­лям будут пред­став­ле­ны шесть про­грамм, по две про­грам­мы на ауди­то­рии 0+, 6+ и 12+.

Фести­валь на тер­ри­то­рии Под­мос­ко­вья про­во­дит­ся при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти и ГАУ МО «Мособл­ки­но».

Юные зри­те­ли реги­о­на встре­тят­ся с уже полю­бив­ши­ми­ся геро­я­ми ани­ма­ци­он­ных сери­а­лов, а так­же новы­ми ани­ма­ци­он­ны­ми пер­со­на­жа­ми, кото­рые позна­ко­мят их с весе­лы­ми, доб­ры­ми, инте­рес­ны­ми и поучи­тель­ны­ми историями.

Вход на все пока­зы и меро­при­я­тия фести­ва­ля бесплатный.

Подроб­но­сти о месте и вре­ме­ни про­ве­де­ния пока­зов – на офи­ци­аль­ных интер­нет-ресур­сах учреждений.

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