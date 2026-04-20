Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Они потрясли мир. Игорь Саруханов. Позади крутой поворот»

«Они потрясли мир. Игорь Саруханов. Позади крутой поворот»

By T1
184
Фото: пресс-служба Пятого канала

Игорь Саруханов – автор десятков легендарных композиций, которые поют уже несколько поколений. «Дорогие мои старики», «Желаю тебе», «Зелёные глаза» – эти песни давно стали частью народной культуры. Его музыка звучит на праздниках, в караоке и на дружеских встречах. Но за простыми и душевными мелодиями скрывается непростая судьба.

Он родился в Самарканде, вырос в подмосковном Долгопрудном и с детства привык к неожиданным поворотам судьбы. Родители часто принимали спонтанные решения – могли сорваться в другой город буквально за вечер. Эта легкость к переменам и любовь к авантюрам передались и самому Игорю. Позже эти черты станут его и силой, и слабостью.

Игорь считался заводилой и душой компании. А когда научился играть на гитаре – стал звездой двора. Уже тогда Саруханов понимал: музыка – его единственный путь. Ради неё он бросил институт, разочаровал отца и отправился в армию. Но именно там произошла судьбоносная встреча, которая изменила всю его жизнь и открыла дорогу на большую сцену.

Работа в популярных коллективах принесла успех, гастроли и тысячи поклонников. Однако Саруханову этого оказалось мало. Он рискнул всем и ушёл в свободное плавание, поссорившись с влиятельными коллегами. Этот шаг стал одним из самых опасных поворотов в его жизни.

Хиты Игоря исполняли многие звезды. Он писал для группы «Комбинация». И даже в определенный момент был художественным руководителем «Ласкового мая». Это произошло, когда коллектив критиковали в прессе. Андрей Разин обратился к другу за помощью.

Не менее бурной оказалась и личная жизнь музыканта. Саруханов был женат семь раз. Каждая история любви начиналась ярко, но заканчивалась разрывом. Артист искал идеальную семью, но снова и снова сталкивался с разочарованием.

На вопросы о восьмой свадьбе музыкант отшучивается. Но приятели не исключают, что однажды снова увидят его в роли жениха. Ведь Игорь Арменович умеет удивлять.

Предыдущая статья
Детективный сериал «Подсудимый» со звёздами «Ронина» и «Кордона» выходит на ТВ
Следующая статья
Хоррор «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» выходит в российских кинотеатрах

Новое в рубрике