«Они потрясли мир. Игорь Саруханов. Позади крутой поворот»

Игорь Саруханов – автор десятков легендарных композиций, которые поют уже несколько поколений. «Дорогие мои старики», «Желаю тебе», «Зелёные глаза» – эти песни давно стали частью народной культуры. Его музыка звучит на праздниках, в караоке и на дружеских встречах. Но за простыми и душевными мелодиями скрывается непростая судьба.

Он родился в Самарканде, вырос в подмосковном Долгопрудном и с детства привык к неожиданным поворотам судьбы. Родители часто принимали спонтанные решения – могли сорваться в другой город буквально за вечер. Эта легкость к переменам и любовь к авантюрам передались и самому Игорю. Позже эти черты станут его и силой, и слабостью.

Игорь считался заводилой и душой компании. А когда научился играть на гитаре – стал звездой двора. Уже тогда Саруханов понимал: музыка – его единственный путь. Ради неё он бросил институт, разочаровал отца и отправился в армию. Но именно там произошла судьбоносная встреча, которая изменила всю его жизнь и открыла дорогу на большую сцену.

Работа в популярных коллективах принесла успех, гастроли и тысячи поклонников. Однако Саруханову этого оказалось мало. Он рискнул всем и ушёл в свободное плавание, поссорившись с влиятельными коллегами. Этот шаг стал одним из самых опасных поворотов в его жизни.

Хиты Игоря исполняли многие звезды. Он писал для группы «Комбинация». И даже в определенный момент был художественным руководителем «Ласкового мая». Это произошло, когда коллектив критиковали в прессе. Андрей Разин обратился к другу за помощью.

Не менее бурной оказалась и личная жизнь музыканта. Саруханов был женат семь раз. Каждая история любви начиналась ярко, но заканчивалась разрывом. Артист искал идеальную семью, но снова и снова сталкивался с разочарованием.

На вопросы о восьмой свадьбе музыкант отшучивается. Но приятели не исключают, что однажды снова увидят его в роли жениха. Ведь Игорь Арменович умеет удивлять.