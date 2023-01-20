«Они потрясли мир. Инна Чурикова. Сила женщины в её слабости»

Она мастерски перевоплощалась в любую героиню и могла сыграть кого угодно. Каждый фильм – шедевр. Каждая роль - уникальный образ, от Бабы Яги до Жанны д`Арк. Она была не просто актрисой, но и настоящим символом эпохи. На её ролях выросло не одно поколение. Она доказала, как сильно ошибались люди, которые не верили в её успех. Внимания Чуриковой добивались многие коллеги. Но она всю жизнь любила единственного мужчину.

Инна родилась в башкирском поселке Белебей. После Великой Отечественной войны семья переехала поближе к столице. Мама часто брала девочку с собой в Москву на работу. Очаровательная Инна устраивала в электричке представления и радовалась аплодисментам пассажиров. После развода родителей будущая звезда с мамой поселились в бараке, денег не хватало, не на что было даже купить игрушки. Но Инна не унывала, сама мастерила себе кукол.

Когда Чуриковой было девять лет, мама снова вышла замуж за состоятельного военного. У девочки появились игрушки, а по выходным семья выезжала на рыбалку на собственном автомобиле. Однажды отчим куда-то уехал и пропал на много лет. Инна и ее мать снова остались одни. Единственной поддержкой стала бабушка. Девочка каждое лето проводила у нее в деревне в Рязанской области, устраивала концерты для соседей, наряжалась, пела песни и танцевала. Мама была уверена, что дочь пойдет по её стопам и станет биологом. Инна не возражала и послушно штудировала естественные науки. А бабушка всем свои подругам говорила, что внучка станет артисткой, и оказалась права.

Только вот путь Чуриковой к славе был тернист. Девушку не хотели брать в театральный институт из-за необычной внешности и советовали выбрать другую профессию. Потом давали роли смешных девчонок и даже животных. А ей так хотелось сыграть принцессу.

Знакомство с режиссером Глебом Панфиловым перевернуло её жизнь. Он стал для Чуриковой Пигмалионом. Вылепил из нее драматическую актрису. И сделал своей женой. Он стал для нее не только мужем, но и лучшим другом и советчиком. Они строили семью, воспитывали сына и вместе снимали кино.

Она не считала 8 Марта праздником и была уверена, что не нужно выдумывать поводов, чтобы женщина могла почувствовать себя женщиной, сильной, слабой и бесконечно счастливой.

Чурикова и Панфилов прожили в браке более 50 лет, всегда понимали друг друга без слов. Когда она болела, Панфилов не отходил от любимой ни на шаг. А она была его музой и единственной любовью и заботилась о супруге до последнего вздоха. 14 января этого года сердце звезды остановилось.

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Инна Чурикова. Сила женщины в её слабости» в пятницу, 20 января, в 00:10 на Пятом канале.

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