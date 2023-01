Культовый фильм Вима Вендерса «Небо над Берлином» выходит в российский прокат!

2 февраля кинопрокатная компания «Russian World Vision» выпустит в российский прокат легендарный фильм Вима Вендерса «Небо над Берлином». Это одна из самых красивых картин немецкого режиссера, рассказанная новаторским киноязыком, которую кинокритики назвали поэтическим признанием в любви к человечеству. Картина, рассказывающая о прекрасных ангелах, которые спустились на Землю и стали жить среди людей, произвела фурор в европейском кинематографе и стала по-настоящему культовой. За эту работу режиссер Вим Вендерс получил множество наград и номинаций, среди которых призы за «Лучшую режиссуру« Каннского кинофестиваля и Европейской киноакадемии.

По сюжету фильма двое длинноволосых ангелов, Дамиэль и Кассиэль, спускаются в мир людей, чтобы понаблюдать за жизнью простых смертных. Они ходят по городу, сидят на крышах небоскрёбов, заглядывают в души простых людей и слушают их мысли. Они видят много боли и много счастья, но не в силах вмешаться в ход событий. Они, бессмертные небесные создания, лишены земных радостей и трагедий, а обречены на вечную жизнь без физических ощущений и чувств. Но однажды Дамиэль влюбляется в акробатку цирка Марион. Ради нее он решает отречься от мира бессмертных, чтобы испытать неведомую ему земную любовь…

«Небо над Берлином» – это глубоко человечная и проникновенная притча, в которой поднимается множество общефилософских вопросов, исследуются темы любви, вечности, одиночества. Сам Вендерс посвятил эту работу «всем бывшим ангелам, но особенно Ясудзиро, Франсуа и Андрею», имея в виду всемирно известных режиссеров – Ясудзиро Одзу, Франсуа Трюффо и Андрея Тарковского, которые вдохновили немецкого автора на создание этой картины.

«Один из немногих по-настоящему великих фильмов 80-х»

Hollywood Reporter

В то же время картина является фильмом-посвящением городу. Вендерс, ребенок послевоенной Германии, выросший на американской культуре, снял «Небо над Берлином» после длительного отсутствия на родине, прожив 8 лет в США. Для режиссера, потерявшего в эмиграции связь с родным языком и неожиданно почувствовавшему тоску по родине, это было возвращение к собственной идентичности. Именно поэтому Берлин в фильме – один из полноправных героев, что возвращает Вендерса к традиции авангардного кинематографа, в фокусе которого ставится мегаполис. Режиссер уделяет внимание каждому отдельному жителю: фокусируясь на случайных прохожих, он раскрывает историю и мысли каждого персонажа. С помощью такого приема Вендерс возвращает жизнь и человеческую индивидуальность в обезличенный город.

По словам режиссера, фильм был сделан без сценария, примерно так, как пишут поэмы. Он был построен на инстинкте и не имел сюжета. Оператором картины выступил легендарный Анри Алекан – живой классик французского киноискусства, который снял такие шедевры, как «Красавица и чудовище» и «Римские каникулы». На момент съемок фильма Алекану было почти 80 лет. При работе над картиной у Алекана была задача воссоздать тот особый магический свет, которым было наполнено кино поэтического реализма 40-х. Этого удалось добиться в том числе благодаря специальному фильтру, который Анри Алекан соорудил из чулка своей бабушки. В фильме именем Алекана назван цирк, в котором Дамиэль встречает Марион.

«Небо над Берлином» – это картина, пронизанная человечностью. История, показанная глазами ангела Дамиэля – это прежде всего исследование, что значит быть человеком. Мир людей в фильме – это пространство цвета и эмоций. Мир ангелов, наоборот, показан черно-белым: они не видят красок, не чувствуют вкусов и запахов, не могут влиять на события, оставаясь, подобно камере, лишь фиксаторами истории, сторонними наблюдателями. Однако у Вендерса это принимает неожиданный поворот. Решение ангела Дамиэля отказаться от вечности и стать человеком становится настоящим комплиментом человеческому существованию.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Картина начинается со знаменитой фразы: «Когда ребенок был ребенком, это было время вопросов. Почему я - это я? И почему я - это не ты? Почему я здесь? почему не там? Когда началось время и где кончается пространство? Может, наша жизнь под солнцем - это всего лишь сон?»

Первая половина фильма снята в черно-белом цвете, потому что ангелы видят лишь различные оттенки серого. А после того, как Дамиэль спускается на Землю, фильм становится цветным. Одновременно с этим меняется и речь главного героя - с высокого ангельского языка она становится обычной человеческой речью;

В картине снялся популярный американский актер Питер Фальк, известный во всем мире по роли капитана Коломбо из одноименного сериала;

Также в картине принял участие культовый музыкант Ник Кейв вместе со своей группой Nick Cave & The Bad Seeds;

В 1993 году Вим Вендерс снял продолжение фильма, названное «Так далеко, так близко» или «Небо над Берлином-2»;

В 1998 году в Голливуде сняли римейк картины под названием «Город ангелов», главные роли в котором сыграли Николас Кейдж и Мэг Райан.

ВИМ ВЕНДЕРС О ФИЛЬМЕ

О Берлине:

– Фильм, который сказал бы что-нибудь об истории города после 1945 года. Фильм, которому бы удалось поймать то, чего мне всегда недостает во многих других картинах, снятых здесь. То — что ощущается с момента прибытия в Берлин: что-то в воздухе, под ногами, в лицах людей; то — что делает жизнь в этом городе столь отличной от жизни в иных. Поясняя и чётче очерчивая своё желание, должно добавить: это желание человека, долго отсутствовавшего в Германии, желание человека, переживающего нечто «германское» только здесь. В этом городе. Надо сказать, я не берлинец. Да и кто в наше время? Но вот уже как двадцать лет посещения этого города позволяют мне пережить Германию, почувствовать её. Здесь история, всюду по стране подавляемая и отрицаемая, присутствует физически и эмоционально. Я видел фильм о людях — людях в Берлине — тех, перед кем стоит вопрос: как жить?

О создании фильма:

– Я жил вдали от Германии в течение 8 лет. После такого длительного отсутствия мне приходилось заново открывать свою родину. Это фильм о том, как это происходило, как я заново строил взаимоотношения с Германией и своим детством. Фильм был сделан без сценария, примерно так, как пишут поэмы. Он был построен на инстинкте и не имел сюжета. Я снимал его с великим французским кинооператором Анри Алеканом, которому в то время было 80 лет. И он действительно оказал неоценимое влияние на этот фильм.

Об ангелах:

– Трудно объяснить возникновение мысли об ангелах в моей берлинской истории, особенно ретроспективно. У неё много источников. Во-первых, "Дуинские элегии" Рильке. Затем живопись Пауля Клее. «Ангел истории» Вальтера Беньямина. И ещё песня The Cure, в которой упоминаются «падшие ангелы» (fallen angels). Я помню другую песню, которую слышал по радио в машине. Там была строчка «говоря с ангелом» (talk to an angel). Однажды, будучи в Берлине, я вдруг обратил внимание на сияющую фигуру Ангела Мира, превратившегося из грозного ангела победы в нечто кроткое. Монумент напоминает о четырёх союзных пилотах, сбитых над Берлином. Противопоставление, наложение сегодняшнего Берлина на столицу Рейха; двойной образ во времени и пространстве. Ещё детские воспоминания об ангелах, невидимых, незримо присутствующих наблюдателях. И, если уж на то пошло, старое увлечение трансцендентным и – если говорить о крайностях – некоторая склонность к совершенной антитезе, к комедии.

«Обязательно к просмотру для всех любителей кино»

Dennis Schwartz

О РЕЖИССЕРЕ

Вим Вендерс – культовый немецкий режиссер, фотограф, сценарист и продюсер, лауреат многочисленных наград и премий. С 1996 года — президент Европейской киноакадемии. Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 1982 года за фильм «Положение вещей», «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 1984 года за фильм «Париж, Техас» и Приза за лучшую режиссуру (Каннский кинофестиваль) за фильм «Небо над Берлином».

Родился 14 августа 1945 года в немецком городе Дюссельдорф. Его отец был врачом, так что после окончания школы Вим также изучал медицину, психологию, философию и социологию. В 1966-м году пытался поступить в киношколу IDHEC в Париже, но не прошел конкурсный отбор и до осени 1967-го года работал в гравюрном ателье и самостоятельно изучал историю французского и немецкого кино. Вернувшись в Германию, Вендерс начал обучаться в Высшей школе ТВ и кино в Мюнхене. Первым полнометражным фильмом стала его дипломная работа «Лето в городе» (1970). В 1971 вместе с другими кинематографистами Вим стал соучредителем компании Фильмферлаг дер Ауторен, занимавшейся производством и прокатом новых немецких фильмов. После окончания киношколы первым фильмом Вендерса становится «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (1972), снятый по одноименной повести Петера Хандке - австрийского авангардного писателя, с которым Вендерс будет дружить и работать еще много лет. А первый большой успех пришел вместе с выходом картины «Ложное движение»: в 1975 году этот фильм получил шесть федеральных кинопремий Deutscher Filmpreis, в том числе за режиссуру. Следующий фильм «С течением времени», который Вендерс финансировал самостоятельно и снял без сценария, был показан на международном Каннском кинофестивале и имел большой зрительский успех в Германии. В 1976 году Вендерс снял немецко-французский фильм «Американский друг» по роману Патриции Хайсмит «Игра Рипли». Посмотрев его, режиссёр и продюсер Фрэнсис Форд Коппола предложил Вендерсу снять фильм «Хэммет». В 1978-м году ради работы над новым проектом Вендерс переезжает в Сан-Франциско, но начало съемок затянулось на годы и сопровождалось разногласиями с Копполой. Работа над «Хэмметом» была прервана из-за разногласий по поводу финала. Коппола нанял нового сценариста и заморозил съёмки на неопределённое время. В конце 1980 года Вендерс поехал в Лиссабон, чтобы доставить Раулю Руису, который снимал там фильм «Территория», остатки плёнки от «Кино Ника». На месте он решил сделать фильм о проблемах съёмочной группы. Так в короткий срок весной 1981 года был снят фильм «Положение вещей», в работе над которым участвовали многие члены группы Руиса. Съёмки «Хэммета» возобновились 23 ноября 1981 года с другим оператором. На премьере в Каннах «Хэммет» был принят весьма сдержанно, тогда как фильм «Положение вещей» получил в Венеции «Золотого льва». Снятый осенью 1983 года в Америке немецко-французский фильм «Париж, Техас» получил на Каннском фестивале 1984 года Золотую пальмовую ветвь и пользовался коммерческим успехом. В 1987 году Вендерс снял «Небо над Берлином», получивший приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале, первую европейскую кинопремию «Феликс», немецкую федеральную кинопремию и премию кинокритиков в Лос-Анджелесе. Он стал самым популярным фильмом режиссёра. В 1991 году в прокат вышел фильм «Когда наступит конец света», на подготовку которого ушло много лет, а в 1993 году — «Так далеко, так близко», своего рода продолжение «Неба над Берлином» в условиях объединённой Германии. Вендерс является почётным доктором Сорбонны (1989), профессором берлинской Академии кино и телевидения, членом берлинской Академии искусств (1984), президентом Европейской киноакадемии (1991), кавалером федерального ордена «За заслуги». Одним из самых больших увлечений Вима является рок-музыка, он дружен со многими известными музыкантами, а один из своих фильмов посвятил группе The Kinks. Сам режиссер говорил: «Мою жизнь спас рок-н-ролл. Потому что это была музыка, благодаря которой я впервые почувствовал себя личностью, понял, что у меня было право наслаждаться, мечтать и что-то делать. Если бы не рок-н-ролл, я бы сейчас был адвокатом».

ОБ АКТЕРАХ

Бруно Ганц – актер театра и кино швейцарского происхождения, один их главных европейских актеров. Долгое время сотрудничал с Петером Штайном в театре «Шаубюне» - одном из самых креативных и центров развития европейского театрального искусства. Играл в спектаклях: «Мать» (по М. Горькому), «Принц Фридрих Гомбургский» (по Г. фон Клейсту), «Смерть Эмпедокла» (по Ф. Гёльдерлину) и пр. Одна из лучших театральных ролей Бруно Ганца — Гамлет в постановке шекспировской пьесы, осуществленной Штайном в 1982 году. Широкую известность Ганцу принесли роли в фильмах Вима Вендерса «Небо над Берлином» и «Американский друг», в результате чего он стал одной самых известных звезд немецкого и европейского кинематографа. Ганц снимался в картинах Ридли Скотта, Вернера Херцога, Эрика Ромера, Фолькера Шлендорфа, Тео Ангелопулоса и Фрэнсиса Форда Копполы. Всего на счету Ганца более 130 фильмов, включая драму «Бункер», где он исполнил роль Адольфа Гитлера. В 2010 году Европейская киноакадемия наградила Ганца премией за достижения всей жизни. Большой успех имели и поздние фильмы с Ганцем в главной роли: «Хлеб и тюльпаны» и «Дом, который построил Джек» (где исполнил роль Вергилия). С 1996 по 2019 годы Ганц обладал Кольцом Иффланда — украшенного бриллиантами кольца с портретом Августа Вильгельма Иффланда — немецкого драматурга и актёра. Обладатель кольца имеет право передать его лучшему (по его мнению) немецкоговорящему актёру.

Питер Фальк – американский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист. Наиболее известен по роли лейтенанта Коломбо в одноимённом детективном телесериале. Актёр дважды был номинирован на кинопремию «Оскар», 12 раз — на телепремию «Эмми» (получил пять) и 10 раз на «Золотой глобус» (получил одну). Всего за свою кинокарьеру актёр сыграл в 109 художественных фильмах и телесериалах. В трёхлетнем возрасте правый глаз Фалька был хирургически удалён из-за обнаружившегося у него злокачественного новообразования — ретинобластомы. Всю оставшуюся жизнь он носил стеклянный протез глаза. Первое появление Фалька на сцене состоялось в 12-летнем возрасте в оперетте «Пираты Пензанса» Салливана и Гилберта, поставленной в частном летнем еврейском лагере «Camp High Point, в нью-йоркском округе Олстер. Одним из учителей Фалька в лагере был Росс Мартин (позже они вместе сыграют в «Больших гонках» и одном из эпизодов «Коломбо»). После окончания школы в 1945 году Фальк поступил в Гамильтон-колледж , после чего попытался вступить в Вооружённые силы США, где ему отказали из-за отсутствия глаза. Затем он поступил на службу в ряды Военно-морского флота США, где служил поваром на корабле. Через полтора года службы на корабле Фальк возвращается в Нью-Йорк, где его переводят из колледжа в университет The New School. Он успешно оканчивает его в 1951 году, получив бакалавра в области литературы и политической науки. Затем Фальк отправляется в Югославию, где шесть месяцев работает на железной дороге. После возвращения из Югославии изучал экономику в Сиракузском университете, где в 1953 году получил магистра гуманитарных наук в области государственного управления, и в 1953—1955 годах работал аналитиком управления. Участвуя в любительских постановках, одновременно учился на актёрских курсах в Уэстпорте и Нью-Йорке. В 1956 году дебютировал в роли Сганареля в мольеровском «Дон Жуане». Первую роль в бродвейском театре получил в пьесе «Святая Иоанна» Бернарда Шоу. С 1957 года Фальк стал появляться на телевидении. За роль в The Dick Powell Show он получил премию «Эмми». В 1950-х годах начал сниматься в кино. За роли в фильмах «Корпорация „Убийство“» (в 1961 году) и «Пригоршня чудес» (в 1962 году) Питер Фальк был номинирован на кинопремию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. С 1968 по 2003 годы снимался в детективном телесериале «Коломбо» в главной роли лейтенанта Коломбо, принёсшей актёру мировую известность. В 1972 году сам выступил в роли режиссёра нескольких серий бессмертного сериала («Коломбо: План убийства» и «Коломбо: Этюд в чёрном»). Сыграл сам себя в известном фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином» (1987) и его продолжении «Так далеко, так близко!» (1993). В 2006 году Питер Фальк написал автобиографическую книгу, которую назвал знаменитой фразой лейтенанта Коломбо — «Ещё кое-что: Истории из моей жизни» (англ. Just one more thing: Stories from my Life).



Отто Зандер – немецкий актёр театра и кино. Как и Ганц, играл в театре «Шаубюне» Петера Штайна. Одну из первых заметных киноролей сыграл в фильме «Один из нас двоих» (1973), которым дебютировал режиссёр Вольфганг Петерсен. В дальнейшем Зандер снимался у таких режиссёров, как Эрик Ромер («Маркиза фон О», 1976), Фолькер Шлёндорф («Жестяной барабан», 1979), Анджей Вайда («Любовь в Германии», 1980), Вольфганг Петерсен («Лодка», 1981, в роли капитан-лейтенанта Филиппа Томсена), Маргарета фон Тротта («Роза Люксембург», 1986, в роли Карла Либкнехта), Роза фон Праунхайм («Эйнштейн секса», 1999). Самой знаменитой ролью Зандера, однако, остаётся роль ангела Кассиэля в фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином» (1987) и в его продолжении «Так далеко, так близко!» (1993). Особой частью творческой карьеры Зандера являлось его постоянное выступление в качестве диктора в документальных фильмах, а также чтеца аудиокниг и т. п.: его голос особенно ценится в Германии, так что иногда Зандера даже называют просто Голос.

Сольвейг Доммартин – франко-немецкая актриса и кинорежиссёр. Актёрская карьера Доммартин началась на театральной сцене, а в кино она дебютировала в 1987 году в картине Вима Вендерса «Небо над Берлином». В фильме она сыграла цирковую акробатку Марион, в которую влюбляется ангел Дамиэль. Все трюки в фильме Сольвейг исполнила без дублёра. В 80-е годы она в сотрудничестве с Вендерсом написала роман «Until the End of the World», легший в основу одноимённого фильма (в русском варианте «Когда наступит конец света»), в котором Доммартин сыграла одну из ролей. Доммартин ещё пять раз появилась на большом экране, в том числе в картине «Так далеко, так близко!», продолжении фильма «Небо над Берлином». В фильме «Узник Санкт-Петербурга» (англ. «The Prisoner of St. Petersburg») 1990 года, осовремененной версии «Преступления и наказания», Доммартин исполнила роль Сони, образ, аналогичный Сонечке Мармеладовой из романа. Позднее Сольвейг Доммартин занималась режиссурой, сняла фильм Хватило бы и моста (Il suffirait d'un pont) (1998).

«Эта история об ангелах на самом деле исследование, что значит быть человеком – в самом глубоком смысле, но с помощью маленьких, самых тривиальных деталей»

Paste Magazine

