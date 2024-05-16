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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Они потрясли мир. Моника Беллуччи. Расплата за красоту»

editor
By editor
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MONIKA_BELLUCCI

Моника Беллуччи — одна из самых привлекательных и сексуальных актрис современности. Пухлые губы, манящий взгляд, роскошные формы. Она — объект фантазий миллионов мужчин и пример для подражания женщин. Но мало кто знает, сколько страданий ей принесла красота. На её счету десятки работ в кино. Но большинство – трагические. Режиссеры как будто специально предлагали ей роли женщин, над которыми издеваются. Белуччи принимала вызов и легко соглашалась на жесткие эксперименты. Один из них в итоге разрушил её брак.

В родном городе Моника с младенчества была изгоем, подвергалась насмешкам и даже избиениям со стороны одноклассников. В 13 лет Беллуччи уже не могла спокойно дойти до дома. Взрослые мужчины свистели ей, кричали непристойности, намекали на интимную близость. Она с нетерпением ждала, когда же станет настолько взрослой, чтобы сбежать из ненавистного города. Вскоре ее мечта исполнилась. После окончания школы она поступила на факультет права университета Перуджи, но не рассчитала, что обучение в вузе стоит настолько дорого. Чтобы заработать, девушка решила попробовать себя в роли модели. Первые же съемки оказались невероятно удачными – эффектной брюнетке предложили контракт.

Очень скоро фото Моники украшали ведущие модные издания. А знаменитый дизайнерский дуэт сделал ее своей главной музой. Университет она так и не закончила. Началась новая жизнь. Показы, светские мероприятия. И – наконец – приглашение на роль в кино!

Мужчины проходили длинной вереницей через всю ее жизнь, но серьезных отношений не получалось ни с кем. Беллуччи разучилась доверять. А многочисленные любовники завидовали славе актрисы и не выдерживали жизни в ее тени. Это продолжалось до тех пор, пока Монику не пригласили на роль в романтическом фильме «Квартира», где она познакомилась с известным французским актером Венсаном Касселем. Он был сыном известного актера. Дерзкий, смелый и уверенный в своей абсолютной неотразимости.

Кассель, который раньше не вылезал из клубов, кардинально изменился. Актер, который презирал институт брака, вдруг понял, что не хочет расставаться с Моникой ни на минуту. И предложил ей стать его женой. А в ответ получил отказ.

Пара сыграла свадьбу через несколько лет после знакомства. Однако счастливым брак так и не стал. Пару Моники и Венсана называли одной из самых ярких в мировом кино. Но после объятий на красных ковровых дорожках супруги разъезжались по разным домам и даже странам.

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