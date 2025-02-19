«Болливудское безумие» с русской душой: в Индии начались съемки фильма «Королек моей любви»

Телеканал ТНТ сообщает о начале съемок полнометражного фильма «Королек моей любви» — истории воссоединения семьи в комедийном антураже Болливуда. Локации у съемок самые аутентичные: индийские города Мумбаи, Удайпур и Джодхпур. Автор идеи и сценария – актер и комик Демис Карибидис, он же сыграет в фильме главную роль – парня по имени Рамаш, который был в детстве разлучен со своим братом Шамаром (Михаил Галустян). Также в фильме снимаются Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева и др. Кроме российских актеров, в съемках задействован пул актеров из Индии.

Режиссер проекта – Марюс Вайсберг («Конец славы», «Бабушка легкого поведения», «Любовь в большом городе»). Продюсеры — Лика Бланк, Олеся Лубоцкая и Алексей Титов, в авторской группе – Виталий Коломыцев («Отпуск»), Владислав Луценко и Армен Погосян («Демис и Марина»), Евгений Ильин.

Благородный и всеми любимый полицейский Рамаш, благодаря которому в городе Хурмада царит мир и порядок, вступает в борьбу с хитрыми алчным бандитом Шамаром. Воспитанный приемными родителями Шамар устраивает в городе серию преступлений, и Рамаш встает на защиту Хурмады. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар – разлученные в детстве братья. Расследование братьев выводит их на след виновника великого пожара, который унес жизни родителей Рамаша и Шамара. Им оказывается главный меценат и покровитель Хурмады – Сандурлай, с которым им предстоит сразиться.

«Старшее поколение получало большой выплеск эмоций, просматривая в советских кинотеатрах и на видеокассетах индийские фильмы. Женщин увлекали драматические перипетии и искалеченные судьбы, а мужчины наслаждались драками и погонями. И на качество никто не обращал внимание. Современная молодежь, наевшись большим количеством яркого, порой бессмысленного контента, хочет, чтоб ее всегда удивляли. Болливуд уже шагнул далеко вперед в кинопроизводстве. Создавая нашу картину, в первую очередь я задумался о том, что можно внести русского в это «болливудское безумие» красок и экшена. И пришел к выводу, что юмор — это наш конек. В этом нам нет равных в мире. Когда я принес сценарий на канал, Тина Канделаки без колебаний сказала: «Мы обязаны снять это!» Прошел год трудной подготовки, и вот мы в Индии снимаем наш блокбастер. Будьте уверены, мы привезем вам фильм, который подарит вам фантастические эмоции. А возможно и всему СНГ, а возможно, и миру!», – говорит актер и автор идеи Демис Карибидис.

«Конечно, старшее поколение в нашей стране хорошо помнит болливудские фильмы вроде «Танцора Диско» с Митхуном Чакраборти и многие другие. Они были сверхпопулярными, наверное, в том числе и потому, что показывали зрителю вселенную, в которой все выкручено на максимум: любовь до гроба, изощренное предательство и т.д. Мы решили подумать, а что будет, если к этой яркой картине эмоций добавить еще и юмор, причем наш, с русской душой. А чтобы максимально погрузить зрителей в атмосферу восточной сказки, отправились в Индию, где большой командой мы снимаем будущий блокбастер со всеми его элементами — драматической историей в центре, множеством шуток, а также с особенной хореографией», – комментирует актер Михаил Галустян.

Фото © пресс-служба ТНТ